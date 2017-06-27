Фильм, снятый на Сахалине, показали на московском кинофестивале

29 июня в рамках 39-го Международного Московского кинофестиваля в малом зале Дома Кино состоялся показ киноальманаха «На краю» в специальной программе «Новое документальное кино». Фильм на кинофоруме представила сахалинка, линейный продюсер проекта Татьяна Мощенская, сообщает пресс-служба ГАУК "Кинодосуговое объединение".

Фильм был снят в рамках акции «Кинопоезд. Сахалин», которая состоялась в прошлом году в рамках года российского киноКостяк команды — студенты режиссерских, операторских и звукооператорских факультетов ВГИКа. Впрочем, приезжих киношников потеснила тройка сахалинцев: Илья Федоров, Екатерина Жукова и Алексей Евдокимов. Художественными руководителями проекта стали Сергей Мирошниченко и Ангелина Голикова.

На пресс-конференции перед запуском проекта «Кинопоезд. Сахалин» звучали слова надежды, что кто-то из молодых кинематографистов в будущем станет не менее знаменит, чем Эльдар Рязанов, когда-то снимавший свои первые фильмы в Сахалинской области. Тогда это казалось делом далёкого будущего. Участие в конкурсной программе ММКФ — это серьезный шаг молодого кинематографиста к признанию.

«Лаконичные, но выразительные истории людских судеб, история освоения Сахалина и его ресурсов, картины ежедневного трудового подвига аборигенов и приезжих, не могли не напомнить истории моих собственных родителей, отдавших большую часть своей жизни другому уголку Дальнего Востока, Камчатке. Многие кадры и эпизоды напоминали мне родные места, вызывали щемящую ностальгию», - отзываются о фильме кинокритики.

Альманах состоит из 5 частей. Короткие истории о людях труда - о рыбаках-нивхах ("20 хвостов"), о нефтянниках ("Нефть") и шахтёрах ("Уголь"). И две экскурсии - по природному заповеднику ("Остров Тюлений") и умирающему поселку, с которого когда-то и началось освоение Сахалина ("Дуэ").

Кинокритики отмечают, метафорическое название "На краю" можно понимать по-разному - «это земля на краю империи. Край суши, за которым бесконечное море. Жизнь, на пределе возможностей. Последние времена, за которыми забвение. Всё это видно в кадре, чувствуется, волнует».