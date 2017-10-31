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Волейболистка «Сахалина» повторила рекорд по эйсам на турнире в Казани

Волейболистка «Сахалина» повторила рекорд по эйсам на турнире в Казани

Это позволило Елене Литовченко стать самой результативной в команде

На предварительном этапе Кубка России среди женских команд в Казани в составе «Сахалина» очки набирали десять волейболисток. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Самой результативной стала Елена Литовченко (40 очков). На втором месте шорт-листа –Олеся Шаравская (27 очков), на третьем - Светлана Парукова (26). ТОП-5 также вошли и Дарья Володько (20) и Римма Гончарова (16).

В игре с «Динамо-Метар» наибольшую результативность показала Елена Литовченко (15 очков). В матче с «Динамо-Казань» самой результативной была Светлана Парукова (9). А в поединке с ВК «Воронеж» наивысшая результативность - у Елены Литовченко (18).

Наибольшее количество эйсов удалось исполнить Елене Литовченко (8). Самыми результативными в игре на блоке были Дарья Володько и Олеся Шаравская (по 5 очков). А в атаке больше всех очков набрала Елена Литовченко (31).

Отметим, что 6 эйсов Елены Литовченко в матче с ВК «Воронеж» – это повторение рекорда «Сахалина», установленного Риммой Гончаровой в игре с «Ленинградкой» (27 января 2017 года).

Елена Литовченко родилась в Москве. Ее первый профессиональный клуб – «Луч» (Москва), в составе которого стала серебряным призером высшей лиги «А» (2011 год). Затем она выступала за «Тюмень-ТюмГУ», «Bursaspor», «Bolu belediyesi» и «Halkbank». В составе команды из Тюмени завоевала серебряные награды Кубка Сибири и Дальнего Востока 2014 года, а в 2015 году стала серебряным призером чемпионата Турции.

- На себя и на игру надо всегда смотреть позитивно. Волейбол - игра ошибок. Выигрывает тот, кто меньше ошибается. Но на ошибках не надо зацикливаться. Если концентрироваться только на прошедшем моменте, можно пропустить что-то важное в нынешнем. Нас так и учат: «Прошло. Проанализировал. Забыл. Идем дальше». Игра, как и жизнь, никогда не стоит на месте, - сказала Елена Литовченко.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:30 +1
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Комментарии
ILYA301968
Написано сегодня, в 14:39
Красотка! Спортсменка, комсомолка...Рекордсменка! Респект...
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