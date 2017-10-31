Мужчину и женщину, подвозивших Лиду Зеленюк в Южно-Сахалинск, просят откликнуться волонтеры

ПСО "СОВА" просит откликнуться мужчину и женщину, которые на минувшей неделе, ориентировочно в среду, четверг или пятницу (25, 26, 27 октября) во второй половине дня подвозили молодую девушку - пропавшую Лидию Зеленюк со стороны дач в Южно-Сахалинск.

Была одета, как на фото, либо в этом пальто, синих джинсах и белых кроссовках.

Ваших звонков и сообщений ждем по номерам: 41-63-62, WhatsApp 89621206698.

Напомним, полиция Южно-Сахалинска и родственники разыскивают пропавшую 21-летнюю девушку из Шахтерска (Углегорский район) Лидию Васильевну Зеленюк.

Молодая сахалинка девушка ушла из дома в областном центре 28 октября. До сих пор о ней ничего не известно.

Была одета: бежевое болоньевое пальто, синие джинсы и белые кроссовки.