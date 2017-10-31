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Мужчину и женщину, подвозивших Лиду Зеленюк в Южно-Сахалинск, просят откликнуться волонтеры

Мужчину и женщину, подвозивших Лиду Зеленюк в Южно-Сахалинск, просят откликнуться волонтеры

Девушка направлялась со стороны дач в город

ПСО "СОВА" просит откликнуться мужчину и женщину, которые на минувшей неделе, ориентировочно в среду, четверг или пятницу (25, 26, 27 октября) во второй половине дня подвозили молодую девушку - пропавшую Лидию Зеленюк со стороны дач в Южно-Сахалинск. 

Была одета, как на фото, либо в этом пальто, синих джинсах и белых кроссовках.

Ваших звонков и сообщений ждем по номерам: 41-63-62, WhatsApp 89621206698.

Напомним, полиция Южно-Сахалинска и родственники разыскивают пропавшую 21-летнюю девушку из Шахтерска (Углегорский район) Лидию Васильевну Зеленюк.

Молодая сахалинка девушка ушла из дома в областном центре 28 октября. До сих пор о ней ничего не известно. 

Была одета: бежевое болоньевое пальто, синие джинсы и белые кроссовки. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:24 +5
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:37
орбита земли изменилась, бермудский треугольник наряду с осеним депресняком актуален
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+1
katyusha___
Написано сегодня, в 16:22 Отредактированно сегодня, в 16:22
Откуда такая информация..? Странная..
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 17:45
Уважаемые волонтеры. Вы делаете хорошее дело. Но не надо гадить на новых остановках. Скотч на стеклах павильона оставляет следы. Или вы потом ходите все убираете и оттираете?
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+3
Vaska
Написано сегодня, в 18:02
ostrovsakhalin, тоже хотел написать.
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0
Online
Nyrka Online
Написано сегодня, в 18:18
Информация какая то не достоверная..."ориентировочно в среду, четверг, пятницу" и вообще довозили ли ее мужчина с женщиной с района каких то дач??? Откуда такая информация если она бесследно пропала
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0
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 18:34
Nyrka, и потом, если есть такая инфа, можно и по камерам посмотреть....или они у нас работают, конечно, не только на штрафы
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