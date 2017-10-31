В районе психбольницы Южно-Сахалинска видно густые клубы дыма

Они поднимаются на десятки метров

Сегодня днем всех въезжающих в Южно-Сахалинск со стороны Троицкого встречает большие черные клубы дыма. Как рассказали ASTV.RU очевидцы, пожар распространяется в районе психбольницы.

Плотный дым видно по правую руку от больницы, за свалкой, в районе реки, сообщил автор присланных в редакцию фотографий.

Причины и место возгорания уточняются.