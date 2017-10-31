В районе психбольницы Южно-Сахалинска видно густые клубы дыма
Они поднимаются на десятки метров
Сегодня днем всех въезжающих в Южно-Сахалинск со стороны Троицкого встречает большие черные клубы дыма. Как рассказали ASTV.RU очевидцы, пожар распространяется в районе психбольницы.
Плотный дым видно по правую руку от больницы, за свалкой, в районе реки, сообщил автор присланных в редакцию фотографий.
Причины и место возгорания уточняются.
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Событие
Комментарии
Charon
Написано сегодня, в 15:35
утилизация по-российски
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+2
valentin1976
Написано сегодня, в 18:40
вредители экологии, привлечь и наказать
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