В Южно-Сахалинске пропала 21-летняя жительница Шахтерска

Девушка ушла из дома 28 октября и не вернулась

Полиция Южно-Сахалинска и родственники разыскивают пропавшую 21-летнюю девушку из Шахтерска (Углегорский район) Лидию Васильевну Зеленюк.

Девушка ушла из дома в областном центре 28 октября и до сих пор о ней ничего не известно.

Когда Лидия уходила из дома, была одета в бежевое болоньевое пальто, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто знает, где находится Лидия Зеленюк, просим сообщить об этом 789-405, 789-421, 789-648, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.