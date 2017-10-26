новости
новости
Регистрация
В Южно-Сахалинске пропала 21-летняя жительница Шахтерска

В Южно-Сахалинске пропала 21-летняя жительница Шахтерска

Девушка ушла из дома 28 октября и не вернулась

Полиция Южно-Сахалинска и родственники разыскивают пропавшую 21-летнюю девушку из Шахтерска (Углегорский район) Лидию Васильевну Зеленюк.

Девушка ушла из дома в областном центре 28 октября и до сих пор о ней ничего не известно. 

Когда Лидия уходила из дома, была одета в бежевое болоньевое пальто, синие джинсы и белые кроссовки. 

Всех, кто знает, где находится Лидия Зеленюк, просим сообщить об этом 789-405, 789-421, 789-648, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:33 +3
Другие статьи по темам
Событие
розыск
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:36
сексуальный подтекст пропажи исключаем сразу...
Ответить
+10
Netu_nika
Написано сегодня, в 16:37
marrozz, это еще почему?
Ответить
+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:55
Netu_nika, Видимо не в его вкусе.
Ответить
+11
Netu_nika
Написано сегодня, в 16:57
Vladiksakh65, сейчас нас красавцев с нашими вкусами закусают девочки)))
Ответить
+3
Еще 6 комментариев
Online
Nyrka Online
Написано сегодня, в 17:16
Может загуляла просто деваха
Ответить
0
Warg
Написано сегодня, в 17:37
Nyrka,
С кем? Одна?
Ответить
−1
Online
Nyrka Online
Написано сегодня, в 17:43
Warg, Ну может с друзьями, может любовь свою встретила...всякое бывает в этом возрасте
Ответить
+1
Warg
Написано сегодня, в 17:47
Nyrka,
Я не думаю.
Ответить
0
Еще 6 комментариев
РитоЧка
Написано сегодня, в 17:33
Надо все в меру делать...учится и гулять)
Ответить
+2
valusha27sh
Написано сегодня, в 17:35
Она очень скромная девочка
Ответить
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Мас-рестлеры Сахалина впервые сразятся на чемпионате области
Мас-рестлеры Сахалина впервые сразятся на чемпионате области
На двух улицах Южно-Сахалинска будет ограничено движение в День народного единства
На двух улицах Южно-Сахалинска будет ограничено движение в День народного единства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru