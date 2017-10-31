На волейбольном турнире «Золотая осень» определились лидеры

В Южно-Сахалинске продолжается XV межрегиональный турнир «Золотая осень» на призы Сахалинской областной федерации волейбола. После первого игрового дня определились фавориты в каждой из возрастных групп.

4 ноября прошла торжественная церемония открытия соревнований. Участников приветствовала директор департамента спорта министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Ирина Радыгина.

- Я желаю вам показать отличную командую игру. Хорошо подавайте, разыгрывайте комбинации и пусть, конечно же, победит сильнейший! – напутствовала она волейболистов.

- Хочу поблагодарить всех, у кого нашлись время, желание и финансовые возможности приехать на наш турнир. Спасибо вам! Надеюсь, что вы останетесь довольны организацией и порадуете болельщиков яркой игрой! – добавил заместитель председателя Сахалинской областной федерации волейбола Сергей Кирсанов.Это ю

Затем он вручил командам из Михайловки, Благовещенска и Хабаровска сувениры на память. Все команды (а их больше 20!) получили праздничные торты. Подарком для волейболистов стало и выступление танцевального коллектива, который был удостоен громких аплодисментов и сладкого подарка.

После этого команды вышли на площадку, чтобы продолжить игры предварительного этапа. В мужском турнире в подгруппе «А» две уверенные победы одержала команда «СахГУ», в составе которой выступают хорошо известные островным любителям волейбола Виталий Загний, Антон Пак, Валентин Королев, Никита Ивашечкин. Без проигрышей идет и «Динамо» из островной столицы.

В подгруппе «Б» три победы одержал «Благовещенск». Два раза победе радовался «Корсаков».

У женщин главными претендентами на четыре путевки в полуфинал являются «СахГУ» (Южно-Сахалинск), «Корсаков», «Хабаровск» и «Благовещенск».

Турнир проходит в ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3). Сегодня матчи продлятся до 18:30.

Завтра игры начнутся в 10:00. Финал женского турнира запланирован на 14:30, мужского – на 15:30.