фото очевидцев
Микроавтобус перевернулся на синегорской трассе
Водитель автомобиля Toyota Noah не справился с управлением на гололедице
ДТП произошло сегодня, 3 ноября рано утром на автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск, на спуске с третьего моста.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Noah не справился с управлением на скользкой дороге, машина вылетела в кювет и перевернулась.
Водитель не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
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