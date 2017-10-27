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Микроавтобус перевернулся на синегорской трассе
фото очевидцев

Микроавтобус перевернулся на синегорской трассе

Водитель автомобиля Toyota Noah не справился с управлением на гололедице

ДТП произошло сегодня, 3 ноября рано утром на автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск, на спуске с третьего моста.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Noah не справился с управлением на скользкой дороге, машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. 

 

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Внедорожник перевернулся на синегорской трассе, Фото: 1
Внедорожник перевернулся на синегорской трассе, Фото: 2
Внедорожник перевернулся на синегорской трассе, Фото: 3
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Внедорожник перевернулся на синегорской трассе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:36 +1
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Комментарии
Stage
Написано сегодня, в 10:40
Когда это ноах стал внедорожником????))))
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0
Online
Valoptor Online
Написано сегодня, в 10:45
Stage, Ноах? Лол
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0
yur
Написано сегодня, в 11:10
Stage, А где там слово внедорожник? Пишут микроавтобус!!!!
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+1
Stage
Написано сегодня, в 11:21
yur, исправили ужо
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0
Arion
Написано сегодня, в 10:45
Внедорожник??
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0
Online
Artefakt Online
Написано сегодня, в 10:47
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:29
Не удивляет. Не он первый, не он последний. Там и летом после дождя гололед.
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0
Online
Warg666 Online
Написано сегодня, в 11:43
>>Микроавтобус перевернулся на синегорской трассе
>>Toyota Noah
>>Внедорожник перевернулся на синегорской трассе
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