Микроавтобус перевернулся на синегорской трассе

фото очевидцев

Водитель автомобиля Toyota Noah не справился с управлением на гололедице

ДТП произошло сегодня, 3 ноября рано утром на автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск, на спуске с третьего моста.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Noah не справился с управлением на скользкой дороге, машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.