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"Ниппон Пейпер Крейнс" прервали серию побед хоккеистов "Сахалина"
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"Ниппон Пейпер Крейнс" прервали серию побед хоккеистов "Сахалина"

Итоговый счет матча - 4:6

Хоккейный клуб "Сахалин" уступил на выезде японскому "Ниппон Пейпер Крейнс". Итоговый счет 4:6. Команде Страны восходящего солнца удалось прервать серию из восьми побед островитян в Азиатской лиге.

Встреча проходила по захватывающему сценарию. Уже на третьей минуте игры Михаил Курвяков открыл счёт. Но ещё в первом периоде хозяева ответили двумя шайбами.

В начале второго периода "журавли" увеличили отрыв, и японский клуб повел 3:1. Однако до конца 20-минутки наши хоккеисты перевернули счет - сначала Михаил Климчук реализовал большинство, затем равенство восстановил Тимофей Шишканов, а Кирилл Старцев при численном перевесе вывел Сахалин вперед.

В третьем периоде японцы забили трижды. В итоге подопечные Михаила Комарова уступили аутсайдеру чемпионата дважды ведя в счете. Итоговый счет встречи - 4:6. Несмотря на это поражение островная команда остается во главе турнирной таблицы. Сегодня "Сахалин" вновь сыграет с "Ниппон Пейпер Крейнс" и постарается взять реванш.

Автор: Николай Вихарев, сегодня, в 10:50 +1
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