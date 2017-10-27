Уже почти неделю ничего не известно о пропавшей в Южно-Сахалинске девушке

Если вы знаете, где находится 21-летняя Лидия Зеленюк, отзовитесь

Полиция Южно-Сахалинска и родственники разыскивают пропавшую 21-летнюю девушку из Шахтерска (Углегорский район) Лидию Васильевну Зеленюк.

Молодая сахалинка никогда не прогуливала работу, не злоупотребляла спиртным, каждый день звонила родным, но сейчас на звонки близких механический голос отвечает, что "абонент временно недоступен".

Напомним, девушка ушла из дома в областном центре 28 октября. До сих пор о ней ничего не известно.

Была одета: бежевое болоньевое пальто, синие джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто знает, где находится Лидия Зеленюк, просим сообщить об этом 789-405, 789-421, 789-648, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.