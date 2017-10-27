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Убийце-рецидивисту из Углегорска увеличили срок заключения до 13 лет
В первый раз преступнику назначили меньше - 10 лет
Сахалинский областной суд изменил приговор Углегорского суда, который признал местного жителя виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Суд установил, что в апреле 2017 года неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Углегорска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему не менее десяти ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Не согласившись с назначенным наказанием, прокурор обжаловал приговор в апелляционный суд. Теперь, вместо 10 лет лишения свободы, мужчина проведет в исправительной колонии особого режима 13 лет.
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:32
Да зверьков можно вообще не выпускать. Не могут они нормально жить среди людей.
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Charon Online
Написано сегодня, в 13:52
да уж много накинули ничего не скажешь, а сроки-то какие смешные за убийство, диву даёшься
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