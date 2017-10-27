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Яндекс обновил на картах панорамы Южно-Сахалинска

Яндекс обновил на картах панорамы Южно-Сахалинска

Новые фотографии областного центра были сделаны в конце лета

Яндекс обновил панорамы городов Дальнего Востока. Панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — побывал в регионе в июле-августе 2017 года. Он переснял улицы Владивостока, Биробиджана, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Южно-Сахалинска, а также впервые сфотографировал Магадан, Петропавловск-Камчатский и Якутск. Снимки уже доступны на Яндекс.Картах.

Новые панорамы показывают современный облик городов. На них есть здания и сооружения, построенные за последние годы. Например мемориальный комплекс "Победа" в Южно-Сахалинске. 

Как сообщают в пресс-службе компании "Яндекс", панорамы позволят жителям других регионов страны совершить виртуальное путешествие по Дальнему Востоку. 

Всего на Дальнем Востоке панорамомобиль сделал почти 135 тысяч фотографий. Из них получилось примерно 33 тысячи круговых панорам, которые охватывают почти полторы тысячи километров улиц и дорог.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:23 −1
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