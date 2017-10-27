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Сахалинец, получая документы, несколько раз ударил женщину-пристава

Сахалинец, получая документы, несколько раз ударил женщину-пристава

Возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК РФ – угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в производстве корсаковского отдела судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении подозреваемого, возбужденное  в соответствии с исполнительными листами Арбитражного суда Сахалинской области.

5 октября  подозреваемый, находясь в здании районного отдела судебных приставов получал копии постановления об объединении исполнительных производств в сводное исполнительное производство.

Мужчина, недовольный действиями пристава, несколько раз ударил женщину.  

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:49 +4
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:53
Пара им шокеры выдавать
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+2
passerby_boy
Написано сегодня, в 13:01
KsuKsu, неее... пора особо буйных садить, притом на довольно продолжительный срок, я бы даже сказал по статье о нападении при исполнении.
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+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 13:17
passerby_boy, а может он до этого не буянил...... я бы предпочла дать ему отпор, а потом посадить за нападение при исполнении.... чем получить по морде, а потом посадить....
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+3
passerby_boy
Написано сегодня, в 16:13
KsuKsu, хм... а если он обвинил вас в незаконном применении спец средств ? придумал бы историю и сделал вас крайней? ССБ только повод дай чтобы человека уволить... а если выдать приставам шокеры то они явно появятся в большом количестве.
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0
Еще 1 комментарий
S.V.
Написано сегодня, в 12:56
Вот теперь он выхватит...за нападение на пристава наказать могут будь здоров...
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0
Warg666
Написано сегодня, в 13:01
Надо было не руками бить, а взять камбалу палтусовидную за хвост и приставу по щам зарядить.
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−3
passerby_boy
Написано сегодня, в 13:02
KsuKsu, неее... пора особо буйных садить, притом на довольно продолжительный срок, я бы даже сказал по статье о нападении при исполнении.
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0
Sheer41
Написано сегодня, в 13:07
На власть руку поднял. Ввалят ему , мало не покажется !
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+1
Triton
Написано сегодня, в 14:32
Sheer41, у нас демократия а стало быть власть народа

согласно Конституции
стало быть этот несдержанный простолюдин тоже власть
согласно Конституции
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0
Domin
Написано сегодня, в 13:09
Ваще не удивилась увидев новость! Кто хоть раз был у приставов, тот знает Как «вежливо» они разговаривают. Не знаю конкретно про Корсаков, но в Аниве неадекватные!
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:33
Domin, в Южном нормальные, вот недавно была, все вежливо разъяснили, помогли
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+6
Reader
Написано сегодня, в 13:41
Domin, блин, ну женщина же...
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+2
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 13:50
Domin, и что это повод бить? Пишите жалобы
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+1
Еще 3 комментария
Nyrka
Написано сегодня, в 13:18
Лечиться ему надо, мужик явно с головой не дружит
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:33
Неадекватов все больше... Общество действительно приболело.
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+6
Tolyin7
Написано сегодня, в 13:44 Отредактированно сегодня, в 13:45
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+4
Tolyin7
Написано сегодня, в 13:52
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+1
lvista
Написано сегодня, в 13:37
Вот жеж быдло...
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+2
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 15:57
lvista, оно самое..
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0
valentin1976
Написано сегодня, в 14:20
пристав здесь ни при чем, она всего лишь выполняет свою работу, теперь мужика могут реально посадить из-за его глупости
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+3
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 15:55 Отредактированно сегодня, в 15:56
valentin1976, это не глупость это распущенность и неуважение к женщине ,как к таковой.Если он допустил в таком случае "рукоприкладство"не считаясь с тем,кто перед ним стоит,значит и в быту он ведет себя так же...
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+1
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