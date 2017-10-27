Сахалинец, получая документы, несколько раз ударил женщину-пристава

Следственным отделом по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК РФ – угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, в производстве корсаковского отдела судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении подозреваемого, возбужденное в соответствии с исполнительными листами Арбитражного суда Сахалинской области.

5 октября подозреваемый, находясь в здании районного отдела судебных приставов получал копии постановления об объединении исполнительных производств в сводное исполнительное производство.

Мужчина, недовольный действиями пристава, несколько раз ударил женщину.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.