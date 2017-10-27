Несколько улиц Южно-Сахалинска закроют для проезда автомобилей 4 ноября

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4 ноября Южно-Сахалинск отметит День народного единства. Главной площадкой праздника станет площадь, прилегающая к Историческому парку «Россия — моя история» (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 1, южнее пл. Победы). Все запланированные в этот день мероприятия пройдут под девизом «Искусство объединяет», сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Праздник стартует в 10.30 с торжественного шествия. Колонна с иконой Казанской Божией Матери пройдет от Воскресенского кафедрального собора по Компроспекту и ул. Горького до Исторического парка.

В 11.00 на площади около Исторического парка начнется праздничный концерт «Россия. Родина. Единство!». Свои хореографические, хоровые, вокальные и танцевальные номера покажут представители различных народов, проживающих на территории Сахалинской области. Кроме того, запланировано выступление официальных лиц и почетных гостей.

В 11.20 состоится торжественная церемония открытия экспозиции Исторического парка. Стоит отметить, что экспозицию можно будет увидеть с 4 по 6 ноября включительно: в субботу с 13.00 до 19.00, в воскресенье и понедельник - с 11.00 до 18.00. Вход в исторический парк будет бесплатным - по пригласительным билетам. Их все желающие смогут получить в установленных на площадке шатрах.

Кроме того, на площади будут развернуты несколько обширных интерактивных площадок, в рамках работы которых состоятся мастер-классы и дегустация национальных блюд. Также будут организованы квесты для населения, работа полевой кухни и выездного кафе.

В городском парке им. Ю. Гагарина с 13.00 до 15.00 состоится радиотрансляция - «Литературно-музыкальная радиогазета «Мы — едины», а на сцене около мехаттракционов с 14.00 до 16.00 пройдет концертная программа «Мы — едины». В городском доме культуры «Родина» в 14.00 стартует фестиваль «Песни великой России».

4 ноября праздничные мероприятия пройдут во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа. В Синегорске (ЦНК «Радуга») в 18.00 начнется конкурсная игровая программа «В единстве — сила!», в Доме культуры с. Дальнее в 14.00 - концертная программа «Люблю тебя, моя Россия!», а 15.00 — тематическая программа с видеовикториной для подростков «Возрождайся, Россия!». В ДК «Электрон» (с. Весточка) в 18.00 стартует праздничная программа для молодежи «Во славу Отечества», в ДК «Старорусский» - в 19.00 тематический вечер «листая страницы истории», в ДК «Ключи» - в 16.00 игровая программа «Мы вместе», в ДК «Родник» (с. Березняки)- в 15.00 тематический вечер «Примеры предков утверждают дух потомства».

Напомним, в связи с подготовкой и празднованием Дня народного единства 4 ноября в Южно-Сахалинске будет ограничено движение. 3 ноября, с 20.00 и до 4 ноября 16.30 запрещено оставлять транспортные средства по обеим сторонам ул. Горького на участке от ул. Емельянова до Компроспекта, на Компроспекте - от ул. Горького до Комсомольской, а также на ул. Комсомольской - от Компроспекта до ул. Хабаровской. 4 ноября, с 09.30 до 12.30 во время проведения праздничных мероприятий перечисленные участки городских дорог будут закрыты для движения. А с 12.30 до 16.30 проезда не будет по ул. Горького от южной части пл. Победы до ул. Емельянова, а также по ул. Священномученика Иллариона Троицкого от въезда на территорию лыжной базы «Спартак» до ул. Горького. Кроме того, до 5 ноября ограничен доступ на парковку, расположенную рядом с храмом на пл. Победы.