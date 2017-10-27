Найдено тело одного из пропавших в Охинском районе рыбаков

1 ноября в следственный отдел по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что четверо мужчин вышли на двухместной алюминиевой лодке в море на рыбалку и не вернулись. Позже лодка, на которой мужчины отправились в море, была обнаружена жителем села Рыбновск на берегу Татарского пролива. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Как сообщают в областном следкоме, на следующий день на берегу в районе Рыбновска было обнаружено тело 54-летнего местного жителя, одетого в спасательный жилет, который находился на данной лодке.

В настоящее время остальные рыбаки не найдены.

Как стало известно astv.ru, на данный момент поиск ведут 2 сотрудника ГИМС и 3 сотрудника районного отдела МВД.

Следственным отделом по Охе проводится проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.