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Информацию о четырех пропавших рыбаках проверяют на севере Сахалина
Перевернутую лодку нашли у села Романовка в Охинском районе
1 ноября в сахалинские оперативные службы поступила информация о том, что в районе села Романовка в Охинском районе найдена перевернутая лодка.
По предварительной информации, 28 октября четыре человека отправились из села Рыбновск на рыбалку и не вернулись. Лодку, нашли примерно в 12 км от того места, где сахалинцы, предположительно, вышли в море.
В настоящее время на место выехали сотрудники различных ведомств. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:38
Ну и на кой нужна она такая рыба. Я лучше с берега побрасаю, ничего не поймаю, но в удовльствие.
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_ekhidna_ Online
Написано сегодня, в 10:49
а по северам разве навигация не закрыта?
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