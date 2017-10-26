Информацию о четырех пропавших рыбаках проверяют на севере Сахалина

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1 ноября в сахалинские оперативные службы поступила информация о том, что в районе села Романовка в Охинском районе найдена перевернутая лодка.

По предварительной информации, 28 октября четыре человека отправились из села Рыбновск на рыбалку и не вернулись. Лодку, нашли примерно в 12 км от того места, где сахалинцы, предположительно, вышли в море.

В настоящее время на место выехали сотрудники различных ведомств. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.