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Ключи от новых квартир получили 17 семей Углегорска

Ключи от новых квартир получили 17 семей Углегорска

Жителям нового дома по улице Войтинского в Углегорске вручили ключи от квартир

1 ноября в торжественной обстановке Сергей Дорощук, исполняющий обязанности главы администрации Углегорского округа вручил 17 семьям, ранее проживавшим в аварийном жилищном фонде, ключи от квартир в новом доме №17 по улице Войтинского. Поздравить новосёлов и вместе с жильцами оценить качество вводимого в эксплуатацию жилья приехали представители подрядной организации.

Новостройка по улице Войтинского возводилась компанией ООО «Импульс», после чего комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского муниципального района в рамках государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» приобрел в собственность 24 жилые квартиры – 6 трёхкомнатных, 12 двухкомнатных и 6 однокомнатных, общей площадью около 1400 м2. Квартиры действительно довольно просторные: площадь однокомнатной квартиры 40,9 м2, в сравнении, например, с двухкомнатными «хрущёвками», площадь которых достигает лишь 42-45 «квадратов».

Приобретенные квартиры переданы подрядчиком в муниципальную собственность вместе с правом собственности на общедомовое имущество. Так же согласно муниципальному контракту ООО «Импульс» берет на себя обязательства по гарантийному обслуживанию дома: гарантийный срок эксплуатации квартир и инженерного оборудования – 3 года, сантехнического оборудования и электроприборов, а также оконных и дверных блоков – 2 года, на общедомовое имущество гарантийный установлен срок - 5 лет.

В будущем планируется сдать в эксплуатацию аналогичный дом, строящийся по соседству, а также в планах – возведение еще нескольких многоэтажных домов в том же жилом районе, сообщает пресс-служба местной администрации. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:46 0
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Комментарии
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Написано сегодня, в 11:53
зачем полностью стеклянные балконы делать. как в аквариуме
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