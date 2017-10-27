КамАЗ вылетел с моста в ручей в Охинском районе

фото очевидцев

Вернуть автомобиль на проезжую часть с помощью автокрана не удалось

ДТП произошло на 55 км южнее Охи.

По словам очевидцев, водитель КамАЗа двигался по автодороге с севера на юг. Водитель не справился с управлением, машина пробила ограждение моста и рухнула в ручей.

По предварительной информации, водитель выбрался из салона самостоятельно.

На место происшествия приехал автокран. Грузовик пытались вернуть на проезжую часть, но не удалось. Решается вопрос - каким способом поднять машину на дорогу.