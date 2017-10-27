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КамАЗ вылетел с моста в ручей в Охинском районе
фото очевидцев

КамАЗ вылетел с моста в ручей в Охинском районе

Вернуть автомобиль на проезжую часть с помощью автокрана не удалось

ДТП произошло на 55 км южнее Охи.

По словам очевидцев, водитель КамАЗа двигался по автодороге с севера на юг. Водитель не справился с управлением, машина пробила ограждение моста и рухнула в ручей.

По предварительной информации, водитель выбрался из салона самостоятельно.

На место происшествия приехал автокран. Грузовик пытались вернуть на проезжую часть, но не удалось. Решается вопрос - каким способом поднять машину на дорогу.

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КамАЗ вылетел с моста в ручей в Охинском районе, Фото: 1
КамАЗ вылетел с моста в ручей в Охинском районе, Фото: 2
КамАЗ вылетел с моста в ручей в Охинском районе, Фото: 3
КамАЗ вылетел с моста в ручей в Охинском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:15 0
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