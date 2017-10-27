фото очевидцев
КамАЗ вылетел с моста в ручей в Охинском районе
Вернуть автомобиль на проезжую часть с помощью автокрана не удалось
ДТП произошло на 55 км южнее Охи.
По словам очевидцев, водитель КамАЗа двигался по автодороге с севера на юг. Водитель не справился с управлением, машина пробила ограждение моста и рухнула в ручей.
По предварительной информации, водитель выбрался из салона самостоятельно.
На место происшествия приехал автокран. Грузовик пытались вернуть на проезжую часть, но не удалось. Решается вопрос - каким способом поднять машину на дорогу.
Галерея
3 КамАЗ вылетел с моста в ручей в Охинском районе
Другие статьи по темам
Событие
Место
Комментарии