В кабинет к зампреду сахалинского правительства пришли следователи

В кабинете и приемной одного из заместителей председателя правительства Сахалинской области на этой неделе работали следователи. По имеющимся данным, как минимум дважды представители правоохранительных органов побывали у Дмитрия Нестерова. Он отвечает за работу минфина, министерства экономического развития, минимущества, природных ресурсов и ряда других.

Как стало известно ASTV.RU, в кабинете Нестерова и его приемной прошли выемки документов. По неофициальной информации, они не связаны непосредственно с деятельностью чиновника, а касаются расследования покупки за счет областного бюджета судна «Поларис» в 2013 году. Сам Дмитрий Нестеров пришел в правительство в начале 2016-го.