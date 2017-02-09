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В кабинет к зампреду сахалинского правительства пришли следователи

В кабинет к зампреду сахалинского правительства пришли следователи

Они изъяли ряд документов

В кабинете и приемной одного из заместителей председателя правительства Сахалинской области на этой неделе работали следователи. По имеющимся данным, как минимум дважды представители правоохранительных органов побывали у Дмитрия Нестерова. Он отвечает за работу минфина, министерства экономического развития, минимущества, природных ресурсов и ряда других.

Как стало известно ASTV.RU, в кабинете Нестерова и его приемной прошли выемки документов. По неофициальной информации, они не связаны непосредственно с деятельностью чиновника, а касаются расследования покупки за счет областного бюджета судна «Поларис» в 2013 году. Сам Дмитрий Нестеров пришел в правительство в начале 2016-го.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:01 +2
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Комментарии
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 11:17
Ждём посадок, или как обычно- переложат бумажки с одного места на другое.
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:30
Бесцеремонно к пушистому амурскому парню.
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+1
AndrewYa
Написано сегодня, в 11:50
http://ruspekh.ru/people/item/nesterov-dmitrij-vla..
Дмитрий Нестеров работал монтажником, инженером, брокером. Более 20 лет его трудовая деятельность была связана с финансовыми учреждениями. Сгубила тяга к деньгам лучше бы работягой остался )))))
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0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 11:51
Ну, если правда про Поларис, то Хо вообще-то очень хорошо прикрылся облдумой. Вот усть с обысками в приемную и кабинет Хапочкина придут или Ивашова.
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0
Hana
Написано сегодня, в 12:12
Меняются лишь лица,"схема" будет жить вечно.
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0
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