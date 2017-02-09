В кабинет к зампреду сахалинского правительства пришли следователи
Они изъяли ряд документов
В кабинете и приемной одного из заместителей председателя правительства Сахалинской области на этой неделе работали следователи. По имеющимся данным, как минимум дважды представители правоохранительных органов побывали у Дмитрия Нестерова. Он отвечает за работу минфина, министерства экономического развития, минимущества, природных ресурсов и ряда других.
Как стало известно ASTV.RU, в кабинете Нестерова и его приемной прошли выемки документов. По неофициальной информации, они не связаны непосредственно с деятельностью чиновника, а касаются расследования покупки за счет областного бюджета судна «Поларис» в 2013 году. Сам Дмитрий Нестеров пришел в правительство в начале 2016-го.
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Дмитрий Нестеров работал монтажником, инженером, брокером. Более 20 лет его трудовая деятельность была связана с финансовыми учреждениями. Сгубила тяга к деньгам лучше бы работягой остался )))))