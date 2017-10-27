На Сахалине и Курилах за девять месяцев сыграли 3087 свадеб

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Разводов за это время гораздо меньше - 2062

За январь - сентябрь в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 4752 родившихся, в том числе 64 многоплодных родов (двойни и тройни). Число умерших по региону составило 4467 человек. Естественный прирост составил 285 человек, за аналогичный период 2016 года прирост составлял 403 человека. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в шести муниципальных образованиях области: Южно-Сахалинске, Анивском, Курильском, Ногликском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.

В области зарегистрировано 3087 браков и 2062 развода против 3043 браков и 2013 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2016 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь - сентябрь 2017 года на Сахалин и Курилы прибыло 17903 человека, из которых 59,9% – на постоянное место жительства. Выбыло 16096 человек, из которых 72,8% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 6767 человек. Миграционный прирост составил 1807 человек.

Источник: пресс-служба Сахалинстата,