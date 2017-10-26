Житель Невельска сдал несуществующую квартиру за 8 тысяч рублей

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В полицию Южно-Сахалинска обратилась 24-летняя местная жительница. Она рассказала, что малознакомый мужчина выманил у нее деньги.

Девушка намеревалась снять квартиру и нашла в интернете подходящий вариант. Встретившись с хозяином, она отдала ему 8 тысяч рублей как задаток за аренду. Однако, когда потерпевшая приехала по указанному ей адресу, квартиры с таким номером не оказалось, а ее «владелец» перестал выходить на связь.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель Невельска.

Как выяснилось, чтобы отвести от себя подозрение, подозреваемый находясь в гостях, воспользовался чужим телефоном, и с его помощью разместил объявление о сдаче квартиры, которой по факту не располагал. Однако сотрудники полиции установили его личность и задержали для дальнейшего разбирательства.

Деньгами злоумышленник успел распорядиться по личному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.