Житель Невельска сдал несуществующую квартиру за 8 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
В полицию Южно-Сахалинска обратилась 24-летняя местная жительница. Она рассказала, что малознакомый мужчина выманил у нее деньги.
Девушка намеревалась снять квартиру и нашла в интернете подходящий вариант. Встретившись с хозяином, она отдала ему 8 тысяч рублей как задаток за аренду. Однако, когда потерпевшая приехала по указанному ей адресу, квартиры с таким номером не оказалось, а ее «владелец» перестал выходить на связь.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель Невельска.
Как выяснилось, чтобы отвести от себя подозрение, подозреваемый находясь в гостях, воспользовался чужим телефоном, и с его помощью разместил объявление о сдаче квартиры, которой по факту не располагал. Однако сотрудники полиции установили его личность и задержали для дальнейшего разбирательства.
Деньгами злоумышленник успел распорядиться по личному усмотрению.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.