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Справки от врача для спортивных мероприятий сахалинцы смогут брать раз в полгода

Справки от врача для спортивных мероприятий сахалинцы смогут брать раз в полгода

Однако после перенесенной болезни документ все же необходимо будет обновить

Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер удовлетворен состоянием здоровья большинства островитян, занимающихся физкультурой и спортом, и поэтому готов выдавать справки для допуска на массовые спортивные мероприятия и выполнения нормативов комплекса ГТО сроком до полугода.

- Сахалинский "Центр здоровья" увидел позитивный роста числа участников физкультурных мероприятии за последние два года. Также и число людей с первой группой здоровья стало больше, - рассказала главный врач диспансера Анжела Курьянова. - Это связано с тем, что взрослое население стало больше заниматься физкультурой и спортом, следить за собой.

"Центр здоровья" врачебно-физкультурного диспансера оснащен специальным оборудованием для бесплатного скринингового обследования граждан Сахалинской области с 18 лет по выявлению у них факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Центр создан для формирования здорового образа жизни среди населения, сокращения потребления алкоголя и табака. Также здесь можно бесплатно получить медицинскую справку для участия в "Кроссе Нации" и "Лыжне России", Сахалинском лыжном марафоне и триатлоне, ГТО и других мероприятиях, нацеленных на любительский спорт.

- Диспансер принял решение проводить контроль за состоянием здоровья участников массовых физкультурных мероприятий и ГТО два раза в год, если спортсмен относится к первой группе здоровья. Для других групп здоровья срок действия справок будет устанавливать врач, - заверило руководство диспансера. - Двери "Центра здоровья" открыты всем занимающимся спортом - не стесняйтесь приходить сюда за консультациями и помощью специалистов, а не только за справками. Ведь находиться на контроле у специалистов в интересах самих спортсменов.

Медицинские работники диспансера также предупреждают о то, что справку о допуске на физкультурные мероприятия следует обновить после перенесенных ОРВИ, гипертонических кризов, переломов и травм, связанных с кровопотерей.

В справке вы можете указать все виды спорта, в которых собираетесь принять участие в ближайшие полгода. При регистрации на физкультурное мероприятие вы можете отдать копию справки, оставив оригинал себе.

Врачебно-физкультурный диспансер находится на ул. Хабаровская 29-А, и ведет прием в будние дни с 8:30 до 17:00 часов в порядке живой очереди.  Возможна предварительная запись по телефону (4242) 42-47-12, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:17 +1
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