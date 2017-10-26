Ночью часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

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Холодную воду в ночь на 3 ноября отключат в нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска. За это время рабочие заменят запорную арматуру водопроводной системы. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Напомним, в модернизации нуждаются порядка 500 задвижек. До конца нынешнего года заменят 84. Ремонтные работы начались с японских транзитных трубопроводов, возведенных еще в 20-30-е годы прошлого столетия, в северной части города. В результате по окончании всего комплекса работ при возникновении аварийных ситуаций специалисты городского водоканала смогут отключать подачу воды не в микрорайонах, а лишь в группе домов.

Без ограничения в подаче холодного водоснабжения провести ремонт невозможно. В связи с этим, с 21.00 2 ноября до 7.00 3 ноября холодной воды не будет в жилых домах 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 и 19а микрорайонов, 1, 2 и 3 укрупненных кварталов, в квадрате улиц Мира — Сахалинская — Крюкова — Бумажная, Бумажная — Ленина — Украинская — Физкультурная, а также Владимировки на участке от ул. Железнодорожной до ул. Колодезной.