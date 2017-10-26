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Ночью часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
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Ночью часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

С 7:00 3 ноября воду снова включат

Холодную воду в ночь на 3 ноября отключат в нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска. За это время рабочие заменят запорную арматуру водопроводной системы. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Напомним, в модернизации нуждаются порядка 500 задвижек. До конца нынешнего года заменят 84. Ремонтные работы начались с японских транзитных трубопроводов, возведенных еще в 20-30-е годы прошлого столетия, в северной части города. В результате по окончании всего комплекса работ при возникновении аварийных ситуаций специалисты городского водоканала смогут отключать подачу воды не в микрорайонах, а лишь в группе домов.

Без ограничения в подаче холодного водоснабжения провести ремонт невозможно. В связи с этим, с 21.00 2 ноября до 7.00 3 ноября холодной воды не будет в жилых домах 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 и 19а микрорайонов, 1, 2 и 3 укрупненных кварталов, в квадрате улиц Мира — Сахалинская — Крюкова — Бумажная, Бумажная — Ленина — Украинская — Физкультурная, а также Владимировки на участке от ул. Железнодорожной до ул. Колодезной.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:18 +2
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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Комментарии
Warg666
Написано сегодня, в 12:19
Здорово.
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0
MarySo
Написано сегодня, в 13:57
ну просто отлично. Спрашивается в задаче - что они все лето делали???? утром встаешь - и ни умыться нормально, ничего....
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+3
Кристина
Написано сегодня, в 16:35
Оборзели. Я встаю например в 6.30. А нас трое! И как все успеть. Гады.
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0
3333all3333
Написано сегодня, в 18:29
Спасибо Кону что хоть не без морского сообщения оставил, а без воды))
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0
Online
Olegg Online
Написано сегодня, в 18:33
Что летом отключали воду все время, что теперь. Господи, освободи нас уже от власти, которую мы "заслужили" отправьте всю банду назад в амурскую область или в Москву... КОН - управленческий ноль!
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