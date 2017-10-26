Второго ноября в Южно-Сахалинске выступит «Валентин Стрыкало»

Завтра, 2 ноября, в Южно-Сахалинске споет одна из групп, получивших всероссийскую известность благодаря YouTube. В «Столице» выступит «Валентин Стрыкало».

Коллектив был образован в 2010 году на Украине. Он получил название благодаря вымышленному персонажу – Валентину, который с помощью Интернета направил несколько видеообращений к российским поп-звездам. Настоящее имя парня, который снялся на видео – Юрий Каплан, он же сейчас является солистом группы.

В августе 2017 года коллектив начал крупный тур по странам СНГ. После Сахалина он отправится в Приморье и Хабаровский край.

Концерт пройдет в конгресс-холле «Столица» в четверг, 2 ноября, в 20 часов.

Билеты на выступление продаются в клубе Trombone (улица Горького, 12в), магазине iTouch («Сити молл», 1-й этаж), кофейне «Зёрна» (улица Ленина, 217), сети салонов связи «Топ-GSM» (ТЦ «Рояль», 1-й этаж, и универмаг «Сахалин», 1-й этаж). Телефон для справок: (4242) 41-78-89.