На мать шестиклассника-стрелка из Ноглик составили протокол о неисполнении родительских обязанностей

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области прокомментировала инцидент, произошедший в Ногликах.

"30 октября в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД Ногликского района обратилась преподаватель одной из местных школ, которой поступила информация о том, что у одного из учеников есть предмет, похожий на оружие.

Сотрудники полиции прибыли по месту жительства несовершеннолетнего. Подростка и его мать опросили. Предмет, похожий на оружие, представлен самим подростком и изъят. Это был пневматический пистолет.

Установлено, что несовершеннолетний нашел пистолет на чердаке своего дома. Принес его в школу показать одноклассникам, с которыми вместе стреляли по бутылкам на пустыре.

Информация об использовании несовершеннолетним оружия на территории школы, ранее опубликованная в СМИ и сети Интернет, предварительно не подтверждается.

В настоящий момент по данному факту продолжается проверка. Устанавливаются очевидцы и опрашиваются заинтересованные лица. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Также в ОМВД России по округу «Ногликский» проводится проверка опубликованной в социальных сетях информации о жестоком обращении с животным (собакой), повлекшим его смерть. При установлении всех обстоятельств происшествия будет принято процессуальное решение".

Напомним, ранее несколько жителей пгт. Ноглики сообщили astv.ru, что шестиклассник принес в школу пистолет и на перемене перед уроком физкультуры стрелял в потолок спортзала. Затем подросток в коридоре, хвастаясь оружием, наводил его на учеников.

Позднее подросток стрелял в бродячих собак. Одной попал в голову. Щенка пришлось усыпить.

Сообщение о происшествии поступило в полицию. В настоящее время травматический пистолет изъят. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.