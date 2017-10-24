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На мать шестиклассника-стрелка из Ноглик составили протокол о неисполнении родительских обязанностей

На мать шестиклассника-стрелка из Ноглик составили протокол о неисполнении родительских обязанностей

Проводится проверка по факту жестокого обращения с собакой

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области прокомментировала инцидент, произошедший в Ногликах.

"30 октября в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД Ногликского района обратилась преподаватель одной из местных школ, которой поступила информация о том, что у одного из учеников есть предмет, похожий на оружие.

Сотрудники полиции прибыли по месту жительства несовершеннолетнего. Подростка и его мать опросили. Предмет, похожий на оружие, представлен  самим подростком и изъят. Это был пневматический пистолет.

Установлено, что несовершеннолетний нашел пистолет на чердаке своего дома. Принес его в школу показать одноклассникам, с которыми вместе стреляли по бутылкам на пустыре.

Информация об использовании несовершеннолетним оружия на территории школы, ранее опубликованная в СМИ и сети Интернет, предварительно не подтверждается.

В настоящий момент по данному факту продолжается проверка. Устанавливаются очевидцы и опрашиваются заинтересованные лица. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Также в ОМВД России по округу «Ногликский» проводится проверка опубликованной в социальных сетях информации о жестоком обращении с животным (собакой), повлекшим его смерть. При установлении всех обстоятельств происшествия будет принято процессуальное решение".

Напомним, ранее несколько жителей пгт. Ноглики сообщили astv.ru, что шестиклассник принес в школу пистолет и на перемене перед уроком физкультуры стрелял в потолок спортзала. Затем подросток в коридоре, хвастаясь оружием, наводил его на учеников.

Позднее подросток стрелял в бродячих собак. Одной попал в голову. Щенка пришлось усыпить. 

Сообщение о происшествии поступило в полицию. В настоящее время травматический пистолет изъят. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:22 +1
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:31
тем в кого стрелял этот мэлкий, надо было дать пневмат и разрешить пострелять его маман в (__)(__)
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+2
КисМа")
Написано сегодня, в 12:42 Отредактированно сегодня, в 12:46
Bokassa, да не, это мелкого пора отстреливать. Уже понятно, что из него вырастет.
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+10
Andrey2017
Написано сегодня, в 12:47
На неё не протокол нужно составлять, а привлекать к ответственности по полной программе.
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+4
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 12:48
"Информация об использовании несовершеннолетним оружия на территории школы предварительно не подтверждается".
Ну, естессьно! Школа до последнего отбрёхиваться будет!
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+7
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 12:52
Привет.
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0
Online
Владим Online
Написано сегодня, в 13:12
В школе сейчас все будут отвергать, иначе начнутся проверки, следовательно слетит с должности директор, который распустил эту школу, и начальник отдела образования. Почему то не в одной другой школе района такое не происходит и происшествий ни каких не замечено. А именно в этой школе, постоянно твориться бардак, именно большинство воспитанников этой школы находятся на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Контроля в школе нет, там постоянно бьют детей, дети туда ходить не хотят.
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+3
Online
Aleksa Online
Написано сегодня, в 13:13
Новостей пересмотрел,что-ли..
Его выпустить в поле,и по нему пострелять..
P.s..животинку жаль!
Но закон бумеранга никто не отменял..ему все вернется.
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+2
ateriya
Написано сегодня, в 14:25
Вот как так то а? Мне во всем этом репортаже особенно нравится фраза,проводится проверка информации. Получается нашим сми дают непроверенную информацию? Так кинули на поболтать народу и успокойтесь типа.
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0
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