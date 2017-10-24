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Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина

Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина

В тот же день он подстрелил собаку

В Ногликах шестиклассник устроил стрельбу в школе из травматического пистолета. В тот же день он подстрелил собаку. Сегодня оружие у несовершеннолетнего изъяли. 

По словам местных жителей, инцидент произошел на минувшей неделе. Мальчик принес в школу пистолет и на перемене перед уроком физкультуры начал стрелять в потолок спортзала. Затем подросток в коридоре, хвастаясь оружием, наводил его на учеников.

"Он и в голубей стрелял, и в бездомных собак, одному попал в голову. Щенка пришлось усыпить. Дети сначала считали, что это игрушка, пока на улице не выяснилось, что пистолет настоящий и может калечить. А мальчик несколько дней носил оружие с собой в школу.", - говорят жители райцентра.

Сообщение о происшествии поступило в полицию. В настоящее время травматический пистолет изъят. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. 

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 22:48 0
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Место
Ноглики
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Комментарии
k_hammer
Написано вчера, в 22:57
Первый нигер на районе?…
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+4
ZLOI275
Написано вчера, в 23:01
Ну вобщем крутой
как слив в унитазе. Бестолочь......
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+3
Tatyana
Написано вчера, в 23:07
ZLOI275, Видимо есть в кого.
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+3
ZLOI275
Написано вчера, в 23:32
Tatyana, Наверно. Да еще СМИ постоянно подогревают данную тему
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0
НКолчина
Написано вчера, в 23:11
Этому утырку недопиханому лет так 12-13? Пистолет травматический где взял то? Папа подарил? Или? Страшно представить что будет дальше...
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+1
Alexsandr_31
Написано вчера, в 23:11
Дегроты...наиграются во всякую х..., а потом подгоняют. Все с запада перенимают,там нынче в моде в школу с оружием ходить...
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0
SAPPHIR
Написано вчера, в 23:32
мелкий убл.док
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+1
SAPPHIR
Написано вчера, в 23:34
родоков в заключение, а их высера, в спецшколу
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+3
Anzhelina-angel
Написано вчера, в 23:38
И как всегда родителям безразлично на своё чадо!И вырастают диграданты,настрелявшись по живым мишеням,он уже не остановится,почувствовал крутизну оружия,вопрос времени когда он направит ствол на человека.Для общества он потерянинтересно куда учителя смотрели,парень несколько дней ходил с оружием,это маленький город где все, всё, знают.Равнодушие людей убивает.
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+1
Nato4ka
Написано вчера, в 23:38
Руки бы оторвала недоумку! Наводил на детей пистолет, стрелял в голубей, покалечил собаку. Выродок!!!
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+1
ivanova25
Написано вчера, в 23:52
Малолетний ублюдок
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0
Senor_Tomato
Написано вчера, в 23:56
«По словам местных жителей, инцидент произошел на минувшей неделе.»?!? А изъяли оружие сегодня?! Это как так?!? Нормально! А если у него настоящий был бы пистолет, а не травмат? Пофиг!? Пусть стреляет? Почему сразу не изъяли? В ПДН подростка, родителям штраф! И в органы опеки ещё обратиться, откуда вообще у ребёнка оружие?
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+3
S.V.
Написано сегодня, в 00:03
Вот и до нас докатилось
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+1
Online
Arcadyevvna Online
Написано сегодня, в 00:44
Интересно бы фамилии тех, кто этого дебила вырастил
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