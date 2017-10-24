Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина

В тот же день он подстрелил собаку

В Ногликах шестиклассник устроил стрельбу в школе из травматического пистолета. В тот же день он подстрелил собаку. Сегодня оружие у несовершеннолетнего изъяли.

По словам местных жителей, инцидент произошел на минувшей неделе. Мальчик принес в школу пистолет и на перемене перед уроком физкультуры начал стрелять в потолок спортзала. Затем подросток в коридоре, хвастаясь оружием, наводил его на учеников.

"Он и в голубей стрелял, и в бездомных собак, одному попал в голову. Щенка пришлось усыпить. Дети сначала считали, что это игрушка, пока на улице не выяснилось, что пистолет настоящий и может калечить. А мальчик несколько дней носил оружие с собой в школу.", - говорят жители райцентра.

Сообщение о происшествии поступило в полицию. В настоящее время травматический пистолет изъят. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.