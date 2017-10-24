Жители Корсакова высадили яблони, сирень и рябину в своих дворах

Во дворах домов по улице Советской № 45 и 47 в Корсакове завершаются работы по благоустройству. Очередной этап – озеленение – начался в минувшую субботу 28 октября. В работах по озеленению, наряду с подрядной организацией, приняли участие и жители. Они вышли на субботник, чтобы убрать территорию, высадить деревья и цветы.

Всего жители высадили 23 саженца яблони, два саженца сирени и шесть саженцев рябины, а в специально завезенный грунт для клумбы возле дома № 45 самые активисты высадили луковицы тюльпанов.

В рамках проекта по формированию комфортной городской среды, кроме благоустройства самих дворов, предусмотрено обустройство сквера на площадке напротив дома № 37 по улице Краснофлотской. Там также были высажены яблони, а совсем скоро сквер будет огорожен живой изгородью из 150 кустов пузыреплодника, здесь будут разбиты газоны, тропинки выложат брусчаткой, установят уличные тренажеры, скамейки.

В результате жители домов получат полноценное место для отдыха. Все насаждения были приобретены в питомнике Анивы, а значит, хорошо адаптированы к местным климатическим условиям. Кроме этого, в ближайшие дни в вышеуказанных дворах начнется монтаж системы видеонаблюдения. Весь комплекс запланированных в этих дворовых территориях работ планируется завершить к 5 ноября, сообщает пресс-служба местной администрации.