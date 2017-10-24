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Жители Корсакова высадили яблони, сирень и рябину в своих дворах

Жители Корсакова высадили яблони, сирень и рябину в своих дворах

Благоустройство и установка видеонаблюдения завершатся к 5 ноября

Во дворах домов по улице Советской № 45 и 47 в Корсакове завершаются работы по благоустройству. Очередной этап – озеленение – начался в минувшую субботу 28 октября. В работах по озеленению, наряду с подрядной организацией, приняли участие и жители. Они вышли на субботник, чтобы убрать территорию, высадить деревья и цветы.

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Всего жители высадили 23 саженца яблони, два саженца сирени и шесть саженцев рябины, а в специально завезенный грунт для клумбы возле дома № 45 самые активисты высадили луковицы тюльпанов.

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В рамках проекта по формированию комфортной городской среды, кроме благоустройства самих дворов, предусмотрено обустройство сквера на площадке напротив дома № 37 по улице Краснофлотской. Там также были высажены яблони, а совсем скоро сквер будет огорожен живой изгородью из 150 кустов пузыреплодника, здесь будут разбиты газоны, тропинки выложат брусчаткой, установят уличные тренажеры, скамейки.

В результате жители домов получат полноценное место для отдыха. Все насаждения были приобретены в питомнике Анивы, а значит, хорошо адаптированы к местным климатическим условиям. Кроме этого, в ближайшие дни в вышеуказанных дворах начнется монтаж системы видеонаблюдения. Весь комплекс запланированных в этих дворовых территориях работ планируется завершить к 5 ноября, сообщает пресс-служба местной администрации. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:16 0
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Комментарии
Online
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Написано сегодня, в 12:22
докатились, любое благоустройство без видеонаблюдения теряет смысл. Эх рано поотменяли телесные наказания
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