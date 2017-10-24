Жительницу Взморья будут судить за торговлю вареным крабом

Ей грозит два года

Следственный отдел Долинского района закончил расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Эта статья предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

По версии следствия, днем 13 сентября 2017 года обвиняемая, находясь в 15 метрах западнее дома № 26 по улице Вокзальной села Взморье, достоверно зная, что реализуемый ею вареный краб не имеет правоустанавливающих документов, свидетельствующих о законности их происхождения и соответствии требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, осуществляла его продажу.

Согласно протоколам лабораторных испытаний, образцы изъятого краба по микробиологическим показателям не соответствовали нормативным требованиям единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области.