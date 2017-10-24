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Жительницу Взморья будут судить за торговлю вареным крабом

Жительницу Взморья будут судить за торговлю вареным крабом

Ей грозит два года

Следственный отдел Долинского района закончил расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Эта статья предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

По версии следствия, днем 13 сентября 2017 года обвиняемая, находясь в 15 метрах западнее дома № 26 по улице Вокзальной села Взморье, достоверно зная, что реализуемый ею вареный краб не имеет правоустанавливающих документов, свидетельствующих о законности их происхождения и соответствии требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, осуществляла его продажу.

Согласно протоколам лабораторных испытаний, образцы изъятого краба по микробиологическим показателям не соответствовали нормативным требованиям единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:32 0
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Комментарии
SWATIMYR
Написано вчера, в 19:00
Жительницу Взморья будут судить за торговлю вареным крабом, те кто каждые выходные покупал у неё этих крабов!
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+8
k_hammer
Написано вчера, в 20:40
SWATIMYR, позор!!! Самым честным полицейским и самому справедливому суду в мире!!!
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+5
Child_of_Sun
Написано вчера, в 19:25
Ты смотри-ка как наши органы оперативно работать! Прям диву даешься! Ай да молодцы, настоящие Пинкертоны!
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+6
Andrey2017
Написано вчера, в 19:41
Нашли крайнюю и решили оторваться. Законники блин! Только и могут как пенсионеров ловить, а настоящих преступников в упор видеть не хотят.
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+5
GENdOS
Написано вчера, в 19:48
Видать дорого
краб показался. Это какая- то показуха. Сколько лет люди только этим и выживают потому как работы НЕТУ . Т.Е нету постоянной работы . Если не торговать тогда можно всему семейству зубы класть на полку. И вот как без работы одевать ребенка в школу или детский сад ??? Куда смотрят власти которым наплевать на то как живут люди . Да возможно и есть какая-то подработка (в магазине полы помыть за 5000-8000рублей) но разве на это можно прожить ??? На 200-300 человек 4 магазина и 1 заправка вот и где работать??? Где можно заработать человеку на ЖИЗНЬ??? И я не осуждаю ни торговлю крабом ни рыбака, которые как могут зарабатывают себе на пропитание. Наша власть должна подумать об островитянах ни только в Южно-сахалинске но и в глубине нашего острова.
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+14
Charon
Написано вчера, в 19:52
походу не уделила кому-то или не сошлись в сумме, теперь за всех продавцов крабов на ней отыграются
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+3
YETI
Написано вчера, в 23:59
Charon, мож просто кто-то купил, а потом поняли, что тухляк или вобще траванулись-пожаловались. Там вобще удивительное творится-на берегу моря не продают парного краба, а только замороженного, который в течение дня тает. Бред. Несколько раз брал парного - именно на пару, даже взял номер телефона продавщицы, но она трубу не брала...так и перестал покупать.
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0
valentin1976
Написано вчера, в 20:07
клоуны, нашли кого судить, давайте еще привлекать к уголовной ответственности частников торгующих овощами на улицах, лучше бы серьезные преступления раскрывали, а не занимались этой ерундой
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+6
marrozz
Написано вчера, в 20:25
со стороны закона все норм...но вот чисто по-человечески как-то стремновато. тогда уж всех гребите, а то одну женщину показательно наказывают, а десяток других как торгует, так и продолжает этим заниматься...
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+8
Triton
Написано вчера, в 20:58
marrozz, мальчик для битья превратился в женщину
както по европейски
по совести попожже
время разбрасывать каменья подходит к финальной фазе и будем собирать их
чур мне серые но прозрачные
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+1
YETI
Написано сегодня, в 00:01
marrozz, пральна. приехали и объявили: с завтрашнего дня 30% от выручки платите Дяде васе, а если не заплатите, то сядите. Тупо передел.
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0
Online
sana-1 Online
Написано вчера, в 20:40
Зато с негодованием вспоминаем, как страдали люди "за колоски". а по сути разве не одно и то же?
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+4
Triton
Написано вчера, в 20:51
вареный краб без документов вызывает подозрение

а вдрук
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:55
Triton, а вдрук прямой кишке каюк?
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+5
Triton
Написано вчера, в 21:54
НюНик_просто_Анна, ну не знаю - ехали мы ехали и наконец приехали
дристал пил фиестал и после худой стал
взяли крабов по дороге
Я не фиксирую метры - другая забота
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0
crazydriver144
Написано вчера, в 22:18 Отредактированно вчера, в 22:18
с таким подходом продавцов крабом можно судить хоть каждый день, в любое время года! Что то видать не поделили. Предполагаю что погоны пьяные подрулили и захотели бесплатно либо по рекордно низкой цене краба покушать, но смелую женщину не напугать! Вот и влипла бедняга. Лучше бы искали составы преступления в в РУЗах и судили, хоть каждый день!
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0
crazydriver144
Написано вчера, в 22:21
не спорю, ценник у них не низкий, порой даже космический, но ведь во Взморье больше и нечем заниматься.
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0
tourerv
Написано вчера, в 22:36
Мда. Нашли кого поймать.
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0
Reader
Написано вчера, в 22:45
На мост деньги собирают
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+2
Hana
Написано вчера, в 23:04
А тех кто в море краб выгребает тоннами и имеют флот не малый -таких папа трогать не велит.
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0
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