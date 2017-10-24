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Оперативные службы Южно-Сахалинска съехались на улицу Крюкова
В районе торгового центра "Ганеша" обнаружили бесхозный пакет
Сегодня, 30 октября в восьмом часу вечера оперативные службы Южно-Сахалинска стянулись на улицу Крюкова.
По словам очевидцев, в районе торгового центра "Ганеша" был обнаружен бесхозный пакет.
На место выезжали пожарные, спасатели управления ГО и ЧС, врачи скорой помощи и полицейские областного центра.
Территорию оцепили.
Примерно в 19:50 оцепление было снято. В пакете оказались туфли.
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