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Оперативные службы Южно-Сахалинска съехались на улицу Крюкова
irk.ru

Оперативные службы Южно-Сахалинска съехались на улицу Крюкова

В районе торгового центра "Ганеша" обнаружили бесхозный пакет

Сегодня, 30 октября в восьмом часу вечера оперативные службы Южно-Сахалинска стянулись на улицу Крюкова.

По словам очевидцев, в районе торгового центра "Ганеша" был обнаружен бесхозный пакет.

На место выезжали пожарные, спасатели управления ГО и ЧС, врачи скорой помощи и полицейские областного центра. 

Территорию оцепили.

Примерно в 19:50 оцепление было снято. В пакете оказались туфли.

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 19:59 +1
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Комментарии
valentin1976
Написано вчера, в 20:10
хорошо что туфли, а не бомба
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+4
Nato4ka
Написано вчера, в 20:12
Как в кино.
-Чей туфля?
-Мой туфля!
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+2
marrozz
Написано вчера, в 20:26
туфли распространяли вокруг себя такой аромат, что были приравнены к биологической угрозе...
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+10
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:57
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+4
Alexsandr_31
Написано вчера, в 23:15
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+2
ZLOI275
Написано вчера, в 22:58
Варежка вернулась!!!!
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+1
DartVictor
Написано вчера, в 23:25
не доехала золушка до хаты...
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