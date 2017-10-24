Дороги и дома в Южно-Сахалинске накрыло снегом

Южно-Сахалинск сегодня, поздним вечером 30 октября, впервые за нынешнюю осень ощутимо засыпало снегом. Дождь со снегом уже шел этим же утром, однако снежинки тогда таяли, не успевая лечь на землю. Вечером же снегом оказались покрыты дороги, дворы и крыши домов.

Резкое похолодание на юге Сахалина случилось с воскресенья, 29 октября, на понедельник. В выходной дневная температура достигала +12 градусов, а уже не следующий день не превышала +4. К вечеру похолодало до нуля, а потом и до -2 градусов.

По прогнозам, ночные минусовые температуры теперь уже сохранятся как минимум до конца текущей недели, тогда как днем пока будут положительными. Так, на вторник прогнозируется температура +4 градуса.