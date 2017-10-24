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Невельские пенсионеры оштрафованы за нападение на пограничников

Невельские пенсионеры оштрафованы за нападение на пограничников

Приговор вступил в законную силу

Вступил в силу приговор пенсионерам, оказавшим сопротивление пограничникам.

Как сообщили astv.ru  в Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области, в сентябре Невельский городской суд рассмотрел уголовные дела в отношении 61-летнего мужчины и 63-летней женщины. Установлено, что пограничники прибыли на причал Невельского морского порта, чтобы помочь коллеге - его служебный автомобиль не выпускали с территории двое сахалинцев. 

Мужчина и женщина вели себя агрессивно, бросались на сотрудников пограничного управления, но травм им не причинили.  В отношении пенсионеров следственным отделом на транспорте были возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти. 

Подсудимые признали свою вину. Невельский городской суд, учитывая возраст обвиняемых и наличие у них хронических заболеваний, назначил мужчине штраф в 80 тысяч рублей, женщине - 50 тысяч рублей. 

Уголовные дела в отношении сахалинцев прекращены. 

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:43 +3
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Комментарии
SirGiant
Написано сегодня, в 15:47
Недосказанность некоторую чувствую я.
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+7
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 17:49
SirGiant, да самое интересное скрыли оставив напряжение и интригу...
Причины тема, яростной схватки, не раскрыта была считаю я.
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 15:52
"Установлено, что пограничники прибыли на причал Невельского морского порта, чтобы помочь коллеге - его служебный автомобиль не выпускали с территории двое сахалинцев."

Усё... Поняла... Кто посмеет не выпускать транспорт коллег пограничников, с ними будет тоже самое.....
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 15:52
чет прям какая то муть баламуть, но злоупотреблением аш фааанит
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+3
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:03
да скорей всего рыбачили они на пирсе, а погранец законника включил, решил поумничать, нашёл к чему-то придраться, вот нервы у пенсов и не выдержали, правда штрафы нехилые такие, сомневаюсь только, что они их выплатят
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+4
Romulus1234
Написано сегодня, в 16:12
Не понял почему не выпускали? С чего всё началось?
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+5
Igor71
Написано сегодня, в 17:11
У нас силовики только и могут с пенсионерами судиться. Могли эту историю и не разглашать.
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 17:18
Дурдом.
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+1
stimorol44
Написано сегодня, в 17:28
Ну всех здесь послушать - прям кузница сплетен.
По факту: погранцы по работе приехали выполнять свои прямые обязанности - проверить одно из судов, которое было пришвартовано на частном причале (7 или 8 - не помню), а эти пенсионеры - горе-предприниматели занимаются охраной на причале, и , мотивируясь транспортной безопасностью, возомнили себя всесильными и самостоятельно начали решать: кого пускать, а кого - нет. Вот они и решили отомстить погранцам - не выпускать, чтобы те нарушения никакие на судне не регистрировали
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+1
Online
Владимир К Online
Написано сегодня, в 17:52 Отредактированно сегодня, в 17:56
stimorol44, только они недоврубились в то что они частники, а погранцы - предствители власти и госорган, причем военизированный.Да блин это же не солдатики погранцы, а Пограничники ФСБ России!!! Старики еще легко отделались!
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+1
stimorol44
Написано сегодня, в 17:57
Владимир К, ну так и есть. Это я ещё кратко без подробностей написал. Просто автор написал: "пенсионеры"!! Прям так жалко их становится, а вот если бы Татьяна Сергеева пообщалась с ними или материалы дела увидела, тогда был бы совсем другой заголовок.
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