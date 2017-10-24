Невельские пенсионеры оштрафованы за нападение на пограничников
Приговор вступил в законную силу
Вступил в силу приговор пенсионерам, оказавшим сопротивление пограничникам.
Как сообщили astv.ru в Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области, в сентябре Невельский городской суд рассмотрел уголовные дела в отношении 61-летнего мужчины и 63-летней женщины. Установлено, что пограничники прибыли на причал Невельского морского порта, чтобы помочь коллеге - его служебный автомобиль не выпускали с территории двое сахалинцев.
Мужчина и женщина вели себя агрессивно, бросались на сотрудников пограничного управления, но травм им не причинили. В отношении пенсионеров следственным отделом на транспорте были возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти.
Подсудимые признали свою вину. Невельский городской суд, учитывая возраст обвиняемых и наличие у них хронических заболеваний, назначил мужчине штраф в 80 тысяч рублей, женщине - 50 тысяч рублей.
Уголовные дела в отношении сахалинцев прекращены.
Причины тема, яростной схватки, не раскрыта была считаю я.
Усё... Поняла... Кто посмеет не выпускать транспорт коллег пограничников, с ними будет тоже самое.....
По факту: погранцы по работе приехали выполнять свои прямые обязанности - проверить одно из судов, которое было пришвартовано на частном причале (7 или 8 - не помню), а эти пенсионеры - горе-предприниматели занимаются охраной на причале, и , мотивируясь транспортной безопасностью, возомнили себя всесильными и самостоятельно начали решать: кого пускать, а кого - нет. Вот они и решили отомстить погранцам - не выпускать, чтобы те нарушения никакие на судне не регистрировали