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Ураган движется к Северо-Курильску
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Ураган движется к Северо-Курильску

Непогода уже затронула средние и южные острова гряды

Синоптики предупреждают курильчан о надвигающемся циклоне. 31 октября на севере Курильской гряды ожидается ураганный ветер. Кроме того, на средних и южных Курильских островах прогнозируется сильный ветер. По состоянию на 15.20, на территории Южно-Курильского и Курильского районов наблюдается сильный ветер, порывами до ураганного, и слабый дождь. Нарушений в работе социально-значимых объектов нет.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области направила в администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, к реагированию готовы. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Людям, находящимся на территории Северо-Курильского, Южно-Курильского и Курильского районов, спасатели рекомендуют воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости нужно немедленно обратиться в дежурные службы.

Следует остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ни в коем случае не следует приближаться к оборванным проводам.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:44 +1
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