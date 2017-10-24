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Две бани и три хозпостройки сгорели за ночь в СНТ "Локомотив"

Две бани и три хозпостройки сгорели за ночь в СНТ "Локомотив"

Причины пожара устанавливаются

29 октября в 03.10 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в СНТ "Локомотив" горят две бани и три хозяйственных постройки.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент огонь охватил 120 квадратных метров, кровля у одной бани обрушилась, рухнула стена хозпостройки.

Возгорание локализовали в 03.22, а в 07.57 полностью ликвидировали. В тушении было задействовано 19 человек и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:06 +3
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Комментарии
Sheer41
Написано сегодня, в 12:16
Какая-то эпидемия, все бани по Сахалину горят ? Неужто происки конкурентов ?
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:31
Sheer41, В СНТ? Вряд-ли , тут либо КЗ либо без ума баню сделали.......
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+1
ANNY
Написано сегодня, в 13:53
А СНТ «Локомотив» это где
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