Две бани и три хозпостройки сгорели за ночь в СНТ "Локомотив"

29 октября в 03.10 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в СНТ "Локомотив" горят две бани и три хозяйственных постройки.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент огонь охватил 120 квадратных метров, кровля у одной бани обрушилась, рухнула стена хозпостройки.

Возгорание локализовали в 03.22, а в 07.57 полностью ликвидировали. В тушении было задействовано 19 человек и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.