Больше 43 тысяч южносахалинцев прошли диспансеризацию с начала года

С начала года в Южно-Сахалинске прошли диспансеризацию более 21 тысячи взрослых и свыше 22 тысяч детей. Специалисты напоминают, что обследование позволяет диагностировать на ранней стадии многие заболевания, в том числе протекающие бессимптомно, а также избежать перехода болезней в хроническую форму.

Как рассказала заведующая отделением профилактики городской поликлиники №4 Галина Марунчак, в этом году в ходе диспансеризации в лечебном учреждении выявлены несколько случаев онкологии, сахарного диабета (у одного из пациентов показатель сахара крови достиг опасных для здоровья 18 ммоль/л при норме 5,5 ммоль/л). У одного пациента обнаружена инфильтративная форма туберкулеза. Буквально в последний рабочий день прошлой недели у женщины, проходившей диспансеризацию, диагностировали кисту яичника. Пациентку начали готовить к операции. Галина Марунчак подчеркнула, что почти для каждого поставленный диагноз стал полной неожиданностью.

Все лабораторные и инструментальные исследования и консультации врачей проводятся бесплатно.

Южносахалинцев, попадающих под диспансеризацию по возрасту, просят не затягивать сроки посещения своей поликлиники. Как показывает опыт прошлых лет, к концу года количество желающих пройти бесплатное обследование резко возрастает, что создает неудобства для самих пациентов.

В 2017 году обследованию подлежат лица, родившиеся в 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годах. Диспансеризация детского населения рассчитана на следующие категории: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.

Остальные категории детей, а также взрослые граждане других возрастов могут пройти бесплатные профилактические медосмотры в поликлиниках по месту прикрепления.

В соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан отпускать работников для прохождения диспансеризации и засчитать этот день как рабочий, сообщает пресс-служба администрации областного центра.