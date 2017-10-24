При ДТП в Буюклы пострадала школьница-велосипедистка

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ДТП произошло 29 октября около трех часов дня в Смирныховском районе, в селе Буюклы на улице Рабочей.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, 58–летний водитель автомобиля Toyota Vista двигался по дороге на восток. На перекрестке с улицей Воронежской он сбил 12-летнюю велосипедистку, которая выехала на перекресток, не предоставив машине преимущество в движении.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.