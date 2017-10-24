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При ДТП в Буюклы пострадала школьница-велосипедистка
Ее сбила Toyota Vista
ДТП произошло 29 октября около трех часов дня в Смирныховском районе, в селе Буюклы на улице Рабочей.
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, 58–летний водитель автомобиля Toyota Vista двигался по дороге на восток. На перекрестке с улицей Воронежской он сбил 12-летнюю велосипедистку, которая выехала на перекресток, не предоставив машине преимущество в движении.
В результате ДТП школьница получила телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:34
А народ ни фига не вникает и не учит своих детей. Как летали через перекресток на великах так и летают
Бедный мужик что он испытал и еще испытает, возраст как ни как ((((
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SirGiant
Написано сегодня, в 12:55
Если "телесные повреждения" без последствий, то хорошо. Главное - опыт, "сын ошибок трудных"!
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