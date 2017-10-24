Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения
Местная администрация решает, кто довезет пассажиров до места
Сегодня, 28 октября, вечером, примерно в 19.10 срочная помощь медиков понадобилась водителю рейса Холмск-Правда.
В скорую помощь Холмской ЦРБ поступило сразу несколько звонков от пассажиров. По их словам, мужчине стало плохо. Что именно случилось, не сообщается, но положение серьезное. Сообщение о происшествии поступило в группу в WhatsApp, в которой состоит и глава администрации Холмска Андрей Сухомесов.
Медики и спасатели примчались к автобусу и начали реанимационные мероприятия. О состоянии водителя пока нет сведений.
Решается вопрос с главами транспортных предприятий, кто довезет пассажиров до места.
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 20:11
....врача ,что выпускал на линию,под суд!
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+2
НКолчина
Написано сегодня, в 20:58
S.T.A.L.K.E.R., сомневаюсь, что врач был при выпуске на линию
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