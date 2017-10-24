Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения

Сегодня, 28 октября, вечером, примерно в 19.10 срочная помощь медиков понадобилась водителю рейса Холмск-Правда.

В скорую помощь Холмской ЦРБ поступило сразу несколько звонков от пассажиров. По их словам, мужчине стало плохо. Что именно случилось, не сообщается, но положение серьезное. Сообщение о происшествии поступило в группу в WhatsApp, в которой состоит и глава администрации Холмска Андрей Сухомесов.

Медики и спасатели примчались к автобусу и начали реанимационные мероприятия. О состоянии водителя пока нет сведений.

Решается вопрос с главами транспортных предприятий, кто довезет пассажиров до места.