Около 600 бутылок незаконного алкоголя изъяли в сахалинских магазинах
Рейды проходили в разных районах региона
26 октября полицейские изъяли около 600 бутылок алкоголя из разных магазинов области, сообщает пресс-служба сахалинского УМВД.
Рейды проходили в разных районах региона. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Вся продукция, отпускаемая с нарушениями требований действующего законодательства в сфере регулирования оборота алкогольной продукции, изъята и передана на ответственное хранение.
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