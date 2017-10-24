Около 600 бутылок незаконного алкоголя изъяли в сахалинских магазинах

26 октября полицейские изъяли около 600 бутылок алкоголя из разных магазинов области, сообщает пресс-служба сахалинского УМВД.

Рейды проходили в разных районах региона. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Вся продукция, отпускаемая с нарушениями требований действующего законодательства в сфере регулирования оборота алкогольной продукции, изъята и передана на ответственное хранение.