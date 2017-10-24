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Около 600 бутылок незаконного алкоголя изъяли в сахалинских магазинах

Около 600 бутылок незаконного алкоголя изъяли в сахалинских магазинах

Рейды проходили в разных районах региона

26 октября полицейские изъяли около 600 бутылок алкоголя из разных магазинов области, сообщает пресс-служба сахалинского УМВД.

Рейды проходили в разных районах региона. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Вся продукция, отпускаемая с нарушениями требований действующего законодательства в сфере регулирования оборота алкогольной продукции, изъята и передана на ответственное хранение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:09 +2
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Комментарии
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 19:30
Ну, и к чему весь этот ЕГАИС? Если как продавали палёнку, так и продают!
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+4
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 20:13
Наталья Владимировна, ....можно сказать даже существенней:Одну палёнку и продают!
Интересно почему с контрабандного алкаголя так не болеешь как от нашего дорогого?
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+2
Andrey2017
Написано сегодня, в 20:31
Наталья Владимировна, Чтоб денег ещё больше иметь.
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 21:05
S.T.A.L.K.E.R., Потому что он с брендом
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0
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