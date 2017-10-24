Шесть команд участвуют в туре чемпионата области по настольному теннису

Программа первого тура клубного чемпионата Сахалинской области по настольному теннису завершилась состязаниями в четвертой лиге. Участниками турнира стали шесть команд, сообщает пресс-служба сахлинского минспорта.

С первого же матча «БКМ» начал штамповать победу за победой, обрушив на соперника крученые подачи и мощнейшие удары. В итоги теннисисты этой команды (Артур Колесников, Леонид Бецков, Антон Мясников) добились 100-процентного результата и права сыграть в следующем туре в третьей лиге.

Неплохо проявил себя «Доктор» (Игорь Скуляк, Олег Цай, Станислав Барабанов). Проиграв «БКМ», он взял верх в четырех матчах и занял второе место.

На третьей строчке турнирной таблицы оказалось «Торнадо». С «БКМ» и «Доктором» оно не совладало, а у трех остальных участников выиграло.

За чертой призеров остались «Браво» (7 очков), «Аэропорт» (6) и «Искра» (5).