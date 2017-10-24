Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Она предоставила ложные сведения, чтобы получить субсидию на покупку жилья
Полиция Холмска завершила расследование уголовного дела по обвинению 38-летней местной жительницы в мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД области.
Обвиняемая, чтобы получить, полагающуюся многодетным выплату в размере 50 процентов стоимости от покупаемого жилья, предоставила в соцзащиту договор купли-продажи, указав в нем недостоверные сведения о стоимости жилья.
Таким образом, она похитила денежные средства в сумме 1 275 000 рублей.
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Комментарии
Ангел на метле.
Написано сегодня, в 15:35
Государство не обманешь, оно само кого хочешь наколет
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Наталья Владимировна Online
Написано сегодня, в 15:42
С государством в опасные игры не играют
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