Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту

Она предоставила ложные сведения, чтобы получить субсидию на покупку жилья

Полиция Холмска завершила расследование уголовного дела по обвинению 38-летней местной жительницы в мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД области.

Обвиняемая, чтобы получить, полагающуюся многодетным выплату в размере 50 процентов стоимости от покупаемого жилья, предоставила в соцзащиту договор купли-продажи, указав в нем недостоверные сведения о стоимости жилья.

Таким образом, она похитила денежные средства в сумме 1 275 000 рублей.