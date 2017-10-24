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Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту

Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту

Она предоставила ложные сведения, чтобы получить субсидию на покупку жилья

Полиция Холмска завершила расследование уголовного дела по обвинению 38-летней местной жительницы в мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД области.

Обвиняемая,  чтобы получить, полагающуюся многодетным выплату в размере 50 процентов стоимости от покупаемого жилья,  предоставила в соцзащиту договор купли-продажи, указав в нем недостоверные сведения о стоимости жилья.

Таким образом, она похитила денежные средства в сумме 1 275 000 рублей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:08 0
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Комментарии
Ангел на метле.
Написано сегодня, в 15:35
Государство не обманешь, оно само кого хочешь наколет
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+1
Online
Наталья Владимировна Online
Написано сегодня, в 15:42
С государством в опасные игры не играют
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