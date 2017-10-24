«Элвари-Сахалин» сыграет с «Динамо» из Краснодара в рамках чемпионата России

Сегодня, 28 октября в Одинцово будут сыграны очередные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Соперником «Элвари-Сахалин» будет «Динамо» из Краснодара, которое еще весной выступало в Суперлиге, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

Мужская волейбольная команда «ГУВД-Динамо» основана в 1994 году при Спортивном клубе кубанской милиции. С 2011 году оно участвует в чемпионате России. В 2004 году команда вышла в высшую лигу «Б» и в первом же сезоне добилась права на повышение в классе. В высшей лиге «А» динамовцы из Краснодара провели пять сезонов, неизменно находясь в лидирующей группе. В сезоне 2009-2010 года «Динамо» стало чемпионом лиги «А» и перешло в Суперлигу. В сезоне 2010-2011 года сегодняшний соперник «Элвари-Сахалин» добился крупнейшего успеха в своей истории, заняв 4-е место в Суперлиге.

В сезоне 2016-2017 года клуб испытывал финансовые проблемы, а многомесячная задолженность по выплате зарплаты вынудила волейболистов бойкотировать один из матчей чемпионата. Второй круг чемпионата динамовцы отыграли составом из 9 человек, но смогли сохранить прописку в Суперлиге, заняв, как и в предыдущем сезоне, предпоследнее место. Однако в июне 2017 года руководство клуба объявило об отказе от дальнейших выступлений в Суперлиге и переходе команды в высшую лигу «Б».

Состав «Динамо» обновился практически на 100%. На площадку выходят игроки не имеющие опыта выступлений на таком уровне. Как результат – 10 поражений в 10 матчах и ни одной выигранной партии.

Но это не значит, что островных волейболистов ждет легкая прогулка. Соперник набирается опыта от матча к матчу, и чтобы его победить, придется приложить максимум усилий.