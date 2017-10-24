новости
новости
Регистрация
«Элвари-Сахалин» сыграет с «Динамо» из Краснодара в рамках чемпионата России

«Элвари-Сахалин» сыграет с «Динамо» из Краснодара в рамках чемпионата России

Пока соперник островных спортсменов проиграл все из 10 сыгранных матчей

Сегодня, 28 октября в Одинцово будут сыграны очередные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Соперником «Элвари-Сахалин» будет «Динамо» из Краснодара, которое еще весной выступало в Суперлиге, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.
Мужская волейбольная команда «ГУВД-Динамо» основана в 1994 году при Спортивном клубе кубанской милиции. С 2011 году оно участвует в чемпионате России. В 2004 году команда вышла в высшую лигу «Б» и в первом же сезоне добилась права на повышение в классе. В высшей лиге «А» динамовцы из Краснодара провели пять сезонов, неизменно находясь в лидирующей группе. В сезоне 2009-2010 года «Динамо» стало чемпионом лиги «А» и перешло в Суперлигу. В сезоне 2010-2011 года сегодняшний соперник «Элвари-Сахалин» добился крупнейшего успеха в своей истории, заняв 4-е место в Суперлиге.
В сезоне 2016-2017 года клуб испытывал финансовые проблемы, а многомесячная задолженность по выплате зарплаты вынудила волейболистов бойкотировать один из матчей чемпионата. Второй круг чемпионата динамовцы отыграли составом из 9 человек, но смогли сохранить прописку в Суперлиге, заняв, как и в предыдущем сезоне, предпоследнее место. Однако в июне 2017 года руководство клуба объявило об отказе от дальнейших выступлений в Суперлиге и переходе команды в высшую лигу «Б».
Состав «Динамо» обновился практически на 100%. На площадку выходят игроки не имеющие опыта выступлений на таком уровне. Как результат – 10 поражений в 10 матчах и ни одной выигранной партии.
Но это не значит, что островных волейболистов ждет легкая прогулка. Соперник набирается опыта от матча к матчу, и чтобы его победить, придется приложить максимум усилий.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:23 0
Другие статьи по темам
Прочее
волейбол
Популярное на ASTV
Даниил Зуев сдался полиции
Даниил Зуев сдался полиции
Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске
Тело женщины, покончившей с собой, сняли с балкона в Южно-Сахалинске
В Ногликах медведь едва не напал на женщину
В Ногликах медведь едва не напал на женщину
В Южно-Сахалинске планируют ликвидировать сразу несколько автобусных маршрутов
В Южно-Сахалинске планируют ликвидировать сразу несколько автобусных маршрутов

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Паромная переправа Сахалин - материк закрыта
Паромная переправа Сахалин - материк закрыта
Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru