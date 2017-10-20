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Почти 30 млн рублей зарплаты не выплатили сахалинцам в этом году
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Почти 30 млн рублей зарплаты не выплатили сахалинцам в этом году

Организации-должники расположены в трех районах области

К 1 октября 2017 года сумма просроченной задолженности по заработной плате составила более 28 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

Организации-должники расположены в Александровск-Сахалинском и Невельском районах, а также в Южно-Сахалинске.

За 9 месяцев следственный комитет по Сахалинской области получил 105 сообщений связанных с невыплатой зарплаты. По результатам рассмотрения этих сообщений возбуждено 17 уголовных дел, по 49 сообщениям в возбуждении уголовного дела отказано. 34 сообщения приобщены к ранее поступившим, 13 - переданы в следственные органы других субъектов Российской Федерации. 17 уголовных дел направлено в суд.

Сумма ущерба, причиненного 375 потерпевшим по оконченным уголовным делам, составила более 12 миллионов рублей, из них возмещено в ходе предварительного следствия более 10 миллионов. Для дальнейшего погашения ущерба наложен арест на имущество виновных лиц на сумму более 11 миллионов рублей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:10 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 17:14
а сколько денег реально было получено работниками по итогам мероприятий то?
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+2
Svoy
Написано сегодня, в 18:22
Есть ещё такой Томаринский райончик. В одном из предприятий данного района, з.п. рабочим только за август выдали, на этой неделе
.
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