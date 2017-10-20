Почти 30 млн рублей зарплаты не выплатили сахалинцам в этом году

За 9 месяцев следственный комитет по Сахалинской области получил 105 сообщений связанных с невыплатой зарплаты. По результатам рассмотрения этих сообщений возбуждено 17 уголовных дел, по 49 сообщениям в возбуждении уголовного дела отказано. 34 сообщения приобщены к ранее поступившим, 13 - переданы в следственные органы других субъектов Российской Федерации. 17 уголовных дел направлено в суд.
Сумма ущерба, причиненного 375 потерпевшим по оконченным уголовным делам, составила более 12 миллионов рублей, из них возмещено в ходе предварительного следствия более 10 миллионов. Для дальнейшего погашения ущерба наложен арест на имущество виновных лиц на сумму более 11 миллионов рублей.