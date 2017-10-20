Почти 30 млн рублей зарплаты не выплатили сахалинцам в этом году

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К 1 октября 2017 года сумма просроченной задолженности по заработной плате составила более 28 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

Организации-должники расположены в Александровск-Сахалинском и Невельском районах, а также в Южно-Сахалинске.