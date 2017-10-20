Подъемник для инвалидов появился в южно-сахалинской поликлинике №2

В Сахалинской области продолжается реализация программы «Доступная среда». Так в поликлинике №2 областного центра в этом году кроме работ по замене фасада и асфальтированию прилегающей территории идет обустройство по программам «Доступная среда» и «Бережливая поликлиника». В учреждении полностью обновлена входная группа. С учетом недостатка места для возведения пандуса для маломобильных граждан установлен подъемник, примыкающую территорию дополняет тактильная плитка. Следующим этапом будет обустройство регистратуры и других внутренних помещений.

В городской больнице им.Ф.С.Анкудинова в этом году в рамках «Доступной среды» разрабатывается проект на ремонт лестниц с учетом адаптации для маломобильных групп населения. Эти работы уже запланированы, а пока в учреждении выполняют ремонт въездных путей в приемный покой. В течение многих лет дорога, по которой пациенты добирались и самостоятельно, и на машинах скорой помощи, находилась в удручающем состоянии. Полностью разбитое полотно, подтачиваемое бьющими из-под земли источниками, грозило больным людям новыми увечьями. В настоящее время бригада готова приступить к асфальтированию. Работы начнутся после решения с «Городским Водоканалом» проблемы по замене устаревших наружных сетей водоснабжения. Кроме того, вдоль этого пути впервые появится пешеходный подъем. Он также учитывает потребности маломобильных людей – удобный, с широкими пролетами и двухуровневыми поручнями.

- Помимо удобства для пациентов стараемся решить и эстетическую задачу. В прилегающем лесном массиве будет разбит небольшой скверик, чтобы выздоравливающие могли в приятной обстановке отдохнуть, пообщаться, - рассказал о перспективах и.о.главного врача Андрей Ширяев.

Обустройство медицинских учреждений по программе «Доступная среда» проходит не только в областном центре, но и в районных учреждениях. Всего в этом году на ее реализацию выделено около 23 миллионов рублей.

Также все новые медицинские объекты, возводимые в регионе, строятся с учетом требований к адаптации маломобильных граждан, в том числе фельдшерско-акушерские пункты.

Напомним, большинство зданий государственных медицинских учреждений построены в 60-70х годах прошлого века, когда строительные нормы не учитывали нужды по адаптации объектов для маломобильных граждан. В Сахалинской области приведение таких зданий в соответствие современным стандартам началось с 2011 года. Сначала была выполнена паспортизация объектов. «Паспорт доступности» каждого из 219 объектов содержит полную информацию о техническом состоянии здания и условиях доступности оказания медицинских услуг.

- На тот момент ни одно здание не соответствовало современным нормам, практически везде отсутствовали поручни, пандусы. Маломобильным гражданам было невозможно получить медицинскую помощь в поликлинике просто потому, что они не могли туда попасть, - рассказал начальник отдела материально технического обеспечения и охраны труда Михаил Правилов. – В первую очередь принялись исправлять эту ситуацию, сейчас пандусы есть практически в каждом учреждении.

Перечень работ по «Доступной среде» включает также устройство поручней, специальных средств опоры в туалетных комнатах и коридорах, замену лифтов и расширение санитарных комнат. Благодаря этому для ослабленных и маломобильных пациентов значительно упростились некоторые бытовые вопросы – подняться на нужный этаж, в стационарах стало легче принять душ, выполнить гигиенические процедуры. Для пациентов с нарушениями зрения и слуха в напольное покрытие вмонтирована тактильная плитка, указатели на стенах дополнены надписями на языке Брайля, различными пиктограммами и световыми табло. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона.