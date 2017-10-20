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Реализовать жилищные сертификаты южносахалинцы должны до 20 ноября
andom174.ru

Реализовать жилищные сертификаты южносахалинцы должны до 20 ноября

Их срок действия истекает уже в декабре

Управление жилищной политики продолжает принимать документы для перечисления социальной выплаты владельцам сертификатов, принявших участие в государственной программе Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

В связи с тем, что срок действия сертификатов, выданных в 2017 году, истекает 1 декабря 2017 года - последний день приема заявлений и документов на перечисление социальной выплаты установлен до 20 ноября 2017.

Напомним, что с учетом последних изменений, внесенных в государственную программу, реализовать сертификат возможно не только на строительство жилья в составе жилищно-строительного кооператива (ЖСК), долевое участие в строительстве многоквартирного дома и строительства индивидуального жилого дома, но и на приобретение (купля-продажа) жилых помещений у застройщиков.

Выбирать застройщика владелец сертификата вправе самостоятельно.

Документы принимают по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Коммунистический пр., д.39Б, каб. 414 (приемная), ежедневно с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

С перечнем необходимых документов для перечисления социальной выплаты можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(4242) 300-894 (доб.2, 3), 300-815 (доб.1), 300-896.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:19 0
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