Реализовать жилищные сертификаты южносахалинцы должны до 20 ноября
Их срок действия истекает уже в декабре
Управление жилищной политики продолжает принимать документы для перечисления социальной выплаты владельцам сертификатов, принявших участие в государственной программе Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.
В связи с тем, что срок действия сертификатов, выданных в 2017 году, истекает 1 декабря 2017 года - последний день приема заявлений и документов на перечисление социальной выплаты установлен до 20 ноября 2017.
Напомним, что с учетом последних изменений, внесенных в государственную программу, реализовать сертификат возможно не только на строительство жилья в составе жилищно-строительного кооператива (ЖСК), долевое участие в строительстве многоквартирного дома и строительства индивидуального жилого дома, но и на приобретение (купля-продажа) жилых помещений у застройщиков.
Выбирать застройщика владелец сертификата вправе самостоятельно.
Документы принимают по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Коммунистический пр., д.39Б, каб. 414 (приемная), ежедневно с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
С перечнем необходимых документов для перечисления социальной выплаты можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(4242) 300-894 (доб.2, 3), 300-815 (доб.1), 300-896.