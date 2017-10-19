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Экс-тренер ПСК «Сахалин» Эдуард Сандлер: «Не знаю, что мне нужно предложить, чтобы вернуться на остров»
Фото с сайта sport-express.ru

Экс-тренер ПСК «Сахалин» Эдуард Сандлер: «Не знаю, что мне нужно предложить, чтобы вернуться на остров»

Тренер доволен, что новое руководство не сменило название клуба, и рассказал, какую новую профессию освоил

Экс-наставник теперь уже несуществующей баскетбольной команды «Сахалин» Эдуард Сандлер активно общается с подписчиками в социальной сети Instagram. Тренер совсем недавно вышел на свободу по условно-досрочному освобождению и, как он сам выразился, «восполняет дефицит общения», в том числе и через прямые эфиры в интернете.

Подписчики спрашивают спортивного функционера о многих вещах: здоровье, творческих планах, семье и бывших коллегах. На все вопросы Сандлер отвечает открыто. Когда к трансляции сегодня подключился официальный аккаунт ПСК «Сахалин», Эдуард вспомнил самую знаменитую кричалку клуба «One team Sakhalin – клуб един непобедим» и отметил: «Хорошо, хоть название не поменяли, молодцы. Обидно будет, если сменят, название красивое».

Кроме того, Сандлер обратился и напрямую к ПСК. Оказалось, что кубок баскетбольной Суперлиги-2015 во Владивостоке (в том сезоне баскетбольный клуб дебютировал в турнире и сразу стал чемпионом – прим. ред.). И тренер предложил его вернуть. Ответа пока не последовало.

Что касается продолжения карьеры баскетболистов, выступавших за ПСК, почти все они играют в лиге ВТБ.  А возвращаться на Сахалин Сандлер не намерен: «Некуда возвращаться, команды больше нет. Даже не знаю, что мне можно предложить, чтобы я вернулся, чтобы я вообще куда-то поехал. Я хочу побыть с семьей».

Но при этом во время общения с подписчиками Эдуард Сандлер отметил, что приедет на Сахалин навестить своих друзей. Правда, после 1 декабря.

И еще интересный факт. На вопрос, освоил ли спортсмен новую профессию в местах не столь отдаленных, он ответил: «Да, я теперь подсобный рабочий третьего разряда птицефабрики». 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:29 +2
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 18:58
.....хм да и не приезжай
.Катись колбаской по малой Спасской.
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+3
Online
SWATIMYR Online
Написано вчера, в 19:06
Этакий Остап Бендер..
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+1
ateriya
Написано вчера, в 22:07
Ой пошла плакать. Не приедет он! Да и тьфу на тебя. Нам и без тебя проблем хватает. Есть о чем переживать. Вот прям все брошу и буду рыдать что такая знаменитость больше не приедет! Да и не помрём.
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0
S.V.
Написано вчера, в 22:25
С освобождением,Михалыч!))
Приезжай,будем рады видеть!
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0
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