Сегодня, 24 октября примерно в 14.40 в Южно-Сахалинске загорелся магазин, который расположен на улице Сахалинской, напротив пивзавода. Торговый павильон совмещен с остановкой.

На место выехали пожарные - 11 человек и 3 автоцистерны. Но пока не известно, в чем причина возгорания - в настоящий момент (по состоянию на 15. 05) пожарные вскрывают крышу, чтобы добраться до очага.