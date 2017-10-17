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В Южно-Сахалинске загорелся магазин

В Южно-Сахалинске загорелся магазин

На место выехали пожарные

Сегодня, 24 октября примерно в 14.40 в Южно-Сахалинске загорелся магазин, который расположен на улице Сахалинской, напротив пивзавода. Торговый павильон совмещен с остановкой. 

На место выехали пожарные - 11 человек и 3 автоцистерны. Но пока не известно, в чем причина возгорания - в настоящий момент (по состоянию на 15. 05) пожарные вскрывают крышу, чтобы добраться до очага.   

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:12 0
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Комментарии
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Виктория Online
Написано сегодня, в 15:55
хороший магазинчик и продавец всегда вежливая
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