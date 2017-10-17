В первенстве области по баскетболу победили южносахалинцы

Юноши три матча выиграли с большим отрывом от соперников

В Долинске прошло первенство островного региона по баскетболу. На площадку вышли юноши и девушки до 15 лет (2004 года рождения и младше).

– В обоих турнирах заявилось по четыре участника. Для того, чтобы увеличить количество игр, организаторы придумали двухступенчатую схему проведения. Сначала команды провели предварительный этап по круговой системе, а затем прошли полуфиналы (первая команда сыграла с четвертой, вторая – с третьей), матч за третье место и финал, – пояснил заместитель председателя Сахалинской областной федерации баскетбола Антон Лазарев.

В юношеском первенстве на победу претендовали сборные Долинска, Корсакова, Невельска и Южно-Сахалинска.

Баскетболисты из островной столицы все три матча выиграли с крупным счетом. Причем, в двух случаях набрали больше 100 очков. Затем в полуфинале они нанесли поражение Корсакову (100:13). Во втором полуфинале Долинск оказался сильнее Невельска (80:36).

В матче за третье место Невельск был сильнее Корсакова (79:55), а в решающем матче Южно-Сахалинск добился убедительной победы над Долинском (79:55).

Итоговое положение команд:

1. Южно-Сахалинск;

2. Долинск;

3. Невельск;

4. Корсаков.

Лучшим разыгрывающим турнира был признан Алексей Пачуев (Долинск), лучшим нападающим – Руслан Горбунов (Долинск), лучшим игроком – Константин Зорин (Южно-Сахалинск).

В турнире девушек список участников был почти таким же, что и у юношей. Только вместо Корсакова выступала Оха.

В полуфинале Южно-Сахалинск одолел Долинск (60:27), а самая северная команда турнира уступила Невельску (41:47). В игре за третье место Оха праздновала победу над Долинском, а в финале Южно-Сахалинск выиграл у Невельска.

Итоги турнира:

1. Южно-Сахалинск;

2. Невельск;

3. Оха;

4. Долинск.

Лучшей разыгрывающей первенства была признана Софья Обрывкина из Охи, лучшей нападающей – Елизавета Шилова из Южно-Сахалинска, лучшим игроком – Анастасия Селютина из Невельска.

Пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.