новости
новости
Регистрация
В первенстве области по баскетболу победили южносахалинцы

В первенстве области по баскетболу победили южносахалинцы

Юноши три матча выиграли с большим отрывом от соперников

В Долинске прошло первенство островного региона по баскетболу. На площадку вышли юноши и девушки до 15 лет (2004 года рождения и младше).

– В обоих турнирах заявилось по четыре участника. Для того, чтобы увеличить количество игр, организаторы придумали двухступенчатую схему проведения. Сначала команды провели предварительный этап по круговой системе, а затем прошли полуфиналы (первая команда сыграла с четвертой, вторая – с третьей), матч за третье место и финал, – пояснил заместитель председателя Сахалинской областной федерации баскетбола Антон Лазарев.

В юношеском первенстве на победу претендовали сборные Долинска, Корсакова, Невельска и Южно-Сахалинска.

Баскетболисты из островной столицы все три матча выиграли с крупным счетом. Причем, в двух случаях набрали больше 100 очков. Затем в полуфинале они нанесли поражение Корсакову (100:13). Во втором полуфинале Долинск оказался сильнее Невельска (80:36).

В матче за третье место Невельск был сильнее Корсакова (79:55), а в решающем матче Южно-Сахалинск добился убедительной победы над Долинском (79:55).

Итоговое положение команд:

1. Южно-Сахалинск;

2. Долинск;

3. Невельск;

4. Корсаков.

Лучшим разыгрывающим турнира был признан Алексей Пачуев (Долинск), лучшим нападающим – Руслан Горбунов (Долинск), лучшим игроком – Константин Зорин (Южно-Сахалинск).

В турнире девушек список участников был почти таким же, что и у юношей. Только вместо Корсакова выступала Оха.

В полуфинале Южно-Сахалинск одолел Долинск (60:27), а самая северная команда турнира уступила Невельску (41:47). В игре за третье место Оха праздновала победу над Долинском, а в финале Южно-Сахалинск выиграл у Невельска.

Итоги турнира:

1. Южно-Сахалинск;

2. Невельск;

3. Оха;

4. Долинск.

Лучшей разыгрывающей первенства была признана Софья Обрывкина из Охи, лучшей нападающей – Елизавета Шилова из Южно-Сахалинска, лучшим игроком – Анастасия Селютина из Невельска.

Пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:11 0
Другие статьи по темам
Событие
Первенство Сахалинской области по баскетболу
Место
Долинск
Популярное на ASTV
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
В Южно-Сахалинске виновник аварии на улице Поповича скрылся с места происшествия
В Южно-Сахалинске виновник аварии на улице Поповича скрылся с места происшествия

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Южно-Сахалинске загорелся магазин
В Южно-Сахалинске загорелся магазин
Власти Южно-Сахалинска инспектируют работу котельных
Власти Южно-Сахалинска инспектируют работу котельных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru