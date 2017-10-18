Сахалинский минздрав обещает сдерживать рост цен на лекарства

Анализ цен на медикаменты показывает, что стоимость части лекарственных препаратов, в Сахалинской области в сети государственных аптек, остается неизменной на протяжении нескольких лет. А по некоторым позициям даже наблюдается небольшое снижение цены, утверждает пресс-служба сахалинского министерства здравоохранения.

Новые механизмы закупок в государственной сети аптек ГУ ОТП «Фармация» внедрены в 2015 году. Тогда «Фармация» объединяла 25 аптек по всей области. Использование централизованных закупок позволило снизить цены от 5 до 30 %. Главным результатом стало сдерживание стоимости в рознице на часть препаратов, а по нескольким группам даже снижение цены. Например, Кагоцел в таблетках по 12мг в 2017 году дешевле на 12% по отношению к 2016 году, гексорал аэрозоль на 5%, римантадин в таблетках на 3%. При этом важно учитывать, что стоимость производства сырья и готовой продукции ежегодно повышается, что приводит к увеличению конечной цены товара. Сдерживать стоимость для потребителя удается только за счет объемов закупок и проведения конкурентных торгов. За 2 года сеть аптек расширилась, в нее вошли еще 5 предприятий в 3 районах области. Это дает возможность увеличивать объемы закупок, а покупателям дает больший выбор товара между частной и государственной сетями аптек.

Также благодаря принятым мерам стало возможным сформировать ассортимент из 50 наименований для «Социальной аптеки» - сегмента с лекарствами по сниженным ценам, представленного в каждой аптеке.

Номенклатуру лекарств, закупаемых предприятием, составляют все группы препаратов и изделий медицинского назначения в полном объеме, согласно спросу населения региона. Вся продукция поступает на высокотехнологичный склад, где созданы необходимые условия по хранению с учетом физико-химических свойств товара, требований по температурному режиму.

Торги на электронной площадке идут ежедневно. В процедуре участвуют поставщики с различных регионов РФ, прошедшие квалификационный отбор. Всего с 2015 года закуплено лекарств на более 1 миллиарда рублей.