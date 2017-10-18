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Сахалинский минздрав обещает сдерживать рост цен на лекарства

Сахалинский минздрав обещает сдерживать рост цен на лекарства

Это происходит благодаря централизованным закупкам

Анализ цен на медикаменты показывает, что стоимость части лекарственных препаратов, в Сахалинской области  в сети государственных аптек, остается неизменной на протяжении нескольких лет. А по некоторым позициям даже наблюдается небольшое снижение цены, утверждает пресс-служба сахалинского министерства здравоохранения.

Новые механизмы  закупок в государственной сети аптек ГУ ОТП «Фармация» внедрены в 2015 году. Тогда «Фармация» объединяла 25 аптек по всей области. Использование централизованных закупок позволило снизить цены от 5 до 30 %. Главным результатом стало сдерживание стоимости в рознице на часть препаратов, а по нескольким группам даже снижение цены. Например, Кагоцел в таблетках по 12мг в 2017 году дешевле на 12% по отношению к 2016 году, гексорал аэрозоль на 5%, римантадин в таблетках  на 3%. При этом важно учитывать, что стоимость производства сырья и готовой продукции ежегодно повышается, что приводит к увеличению конечной цены товара. Сдерживать стоимость для потребителя удается только за счет объемов закупок и проведения конкурентных торгов.  За 2 года сеть аптек расширилась, в нее вошли еще 5 предприятий в 3  районах области. Это дает возможность увеличивать объемы закупок, а покупателям дает больший выбор товара между частной и государственной сетями аптек.

Также благодаря принятым мерам стало возможным сформировать ассортимент из 50 наименований для «Социальной аптеки» - сегмента с лекарствами по сниженным ценам, представленного в каждой аптеке.

Номенклатуру лекарств, закупаемых предприятием, составляют все группы  препаратов и изделий медицинского назначения в полном объеме, согласно спросу населения региона.  Вся продукция поступает на высокотехнологичный склад, где созданы необходимые условия по хранению с учетом физико-химических свойств  товара, требований по температурному режиму.

Торги на электронной площадке идут ежедневно. В процедуре участвуют поставщики с различных регионов РФ, прошедшие квалификационный отбор. Всего с 2015 года  закуплено лекарств на более 1 миллиарда рублей.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:56 +2
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Комментарии
Andrey2017
Написано вчера, в 18:10
Обещать - не значит сделать
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+2
sergmihaylov
Написано вчера, в 18:19
вопрос к знатокам - платят ли рыночную арендную плату государственные аптеки ?
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано вчера, в 20:50
.....да и повышайте,скоро будет аптечный дискаунтер,60-70% аптеко-барыг позакрываются,да и гос аптекам будет не сладко!
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+1
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