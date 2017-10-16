В Углегорске автомобиль вылетел в море

фото очевидцев

К прибытию оперативных служб в Toyota Crown не было ни водителя, ни пассажиров

ДТП произошло вечером в субботу, 21 октября в Углегорске, в районе порта.

По словам очевидцев, сообщение о том, что Toyota Crown вылетел в море поступило на телефон 01.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Crown не справился с управлением, поворачивая налево, снес столбики у дороги, у машины оторвало колесо, она вылетела в море.

Первыми на место происшествия прибыли пожарные, затем - сотрудники ГИБДД. В машине они никого не обнаружили. Все стекла автомобиля были целы, кроме водительского. Приняли решение вскрыть и осмотреть багажник. В нем ничего криминального не оказалось.

На камни автомобиль из воды оттащила пожарная машина.