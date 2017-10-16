фото очевидцев
В Углегорске автомобиль вылетел в море
К прибытию оперативных служб в Toyota Crown не было ни водителя, ни пассажиров
ДТП произошло вечером в субботу, 21 октября в Углегорске, в районе порта.
По словам очевидцев, сообщение о том, что Toyota Crown вылетел в море поступило на телефон 01.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Crown не справился с управлением, поворачивая налево, снес столбики у дороги, у машины оторвало колесо, она вылетела в море.
Первыми на место происшествия прибыли пожарные, затем - сотрудники ГИБДД. В машине они никого не обнаружили. Все стекла автомобиля были целы, кроме водительского. Приняли решение вскрыть и осмотреть багажник. В нем ничего криминального не оказалось.
На камни автомобиль из воды оттащила пожарная машина.
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Комментарии
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 10:49
По трезвому наверно , как обычно на выходных, соблюдая скоростной режим.
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+9
Bokassa
Написано сегодня, в 11:05
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+4
Online
Anubis38 Online
Написано сегодня, в 14:28
Bokassa,
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0
S.V.
Написано сегодня, в 11:28
Видимо по синьке.
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+2
abdulhanov
Написано сегодня, в 12:15 Отредактированно сегодня, в 13:15
Круто!!!!! АВТОМОБИЛЬ-ВЫЛЕТЕЛ-В МОРЕ!!!! АВТО-АВИА-ГИДРОМОБИЛЬ
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+1
GENdOS
Написано сегодня, в 12:28
Вы фото видали??? Каким магическим образом все стекла были целыми ??? Ой извеняюсь кроме водительского
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+1
ZEMLYK-65
Написано сегодня, в 12:47
Как хозяина донора найти
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0
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:15
Ну все налетели
может просто бибика скупнуться решила. А водитель ни при чем.
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+1