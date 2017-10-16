новости
новости
Регистрация
Возрождение парка культуры и отдыха Корсакова начнется в 2018 году

Возрождение парка культуры и отдыха Корсакова начнется в 2018 году

По новой концепции его разделят на 8 зон

Проект «Возрождение парка культуры и отдыха города Корсакова» представили авторы. В нем предлагается разделить зону отдуха на восемь ключевых территорий, ориентированных на разные группы населения, сообщает пресс-служба администрации Корсакова.

Самая большая зона получила название «Территория прогулок и отдыха». В ней проектировщик предложил ряд оригинальных дизайнерских решений. Возможен монтаж деревянных дорожек с подсветкой.

Предусмотрены сразу несколько зон для активного отдыха. Для культурно-массовых мероприятий предназначена «Территории событий», также запланированы места под площадку аттракционов, дог-парк, спортивные площадки, в том числе скейтпарк и заведения общественного питания. Проектировщиком  проработана концепция так называемых точек притяжения – мест, где будут собираться посетители. Это фонтаны, солнечные часы, пруд и лекторий. Все объекты будут выполнены в единой стилистике.

Присутствующих на заседании рабочей группы представителей общественности концепция проекта «Возрождение парка культуры и отдыха города Корсакова» заинтересовала. Также было озвучено предложение собрать подписи местных жителей в его поддержку.

Проект подразумевает поэтапное возведение объектов. К первым работам планируют приступить уже в следующем году.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:39 +1
Другие статьи по темам
Прочее
парк
Популярное на ASTV
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Южно-Сахалинске виновник аварии на улице Поповича скрылся с места происшествия
В Южно-Сахалинске виновник аварии на улице Поповича скрылся с места происшествия
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сквер побратимов может появиться в парке Корсакова
Сквер побратимов может появиться в парке Корсакова
В Углегорске автомобиль вылетел в море
В Углегорске автомобиль вылетел в море
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru