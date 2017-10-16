Возрождение парка культуры и отдыха Корсакова начнется в 2018 году

По новой концепции его разделят на 8 зон

Проект «Возрождение парка культуры и отдыха города Корсакова» представили авторы. В нем предлагается разделить зону отдуха на восемь ключевых территорий, ориентированных на разные группы населения, сообщает пресс-служба администрации Корсакова.

Самая большая зона получила название «Территория прогулок и отдыха». В ней проектировщик предложил ряд оригинальных дизайнерских решений. Возможен монтаж деревянных дорожек с подсветкой.

Предусмотрены сразу несколько зон для активного отдыха. Для культурно-массовых мероприятий предназначена «Территории событий», также запланированы места под площадку аттракционов, дог-парк, спортивные площадки, в том числе скейтпарк и заведения общественного питания. Проектировщиком проработана концепция так называемых точек притяжения – мест, где будут собираться посетители. Это фонтаны, солнечные часы, пруд и лекторий. Все объекты будут выполнены в единой стилистике.

Присутствующих на заседании рабочей группы представителей общественности концепция проекта «Возрождение парка культуры и отдыха города Корсакова» заинтересовала. Также было озвучено предложение собрать подписи местных жителей в его поддержку.

Проект подразумевает поэтапное возведение объектов. К первым работам планируют приступить уже в следующем году.