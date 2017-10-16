Мусоровоз опрокинулся в Корсакове

ДТП произошло сегодня, 23 октября, в Корсакове на улице Гвардейской в районе дома 91 (район фабрики орудий лова).

По предварительной информации, водитель мусоровоза не справился с управлением, сбил дорожный знак и опрокинулся. При этом гололеда на проезжей части не было.

Пострадал ли водитель - уточняется, но на место происшествия выезжала бригада скорой помощи.