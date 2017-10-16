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Мусоровоз опрокинулся в Корсакове

Мусоровоз опрокинулся в Корсакове

Автомобиль сбил дорожный знак

ДТП произошло сегодня, 23 октября, в Корсакове на улице Гвардейской в районе дома 91 (район фабрики орудий лова).

По предварительной информации, водитель мусоровоза не справился с управлением, сбил дорожный знак и опрокинулся. При этом гололеда на проезжей части не было.

Пострадал ли водитель - уточняется, но на место происшествия выезжала бригада скорой помощи.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:30 +3
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Комментарии
B288318
Написано сегодня, в 10:43
Как так то, на ровном месте?
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+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 10:47
В гаджет что ли любовался.
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+1
Breaking87
Написано сегодня, в 11:07
ну да, мы корсаковцы такие, суровые и опасные
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0
S.V.
Написано сегодня, в 11:30
Рано утром же они вывозят мусор...может уснул за рулем...
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+1
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