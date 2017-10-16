новости
новости
Регистрация
Пять украинских моряков привезли на Сахалин незадекларированную валюту
Tazabek.KG

Пять украинских моряков привезли на Сахалин незадекларированную валюту

В общей сложности обнаружено 18 450 долларов США

Сотрудники Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни при проведении таможенного контроля у пяти граждан Украины  - моряков, прибывших на Сахалин, нашли незадекларированную иностранную валюту. В общей сложности обнаружено 18 450 долларов США.

Сахалинской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях – недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Как напоминают в таможне, при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

За это нарушение предусматривается наказание в виде административного штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы либо конфискацию предмета правонарушения.

За 9 месяцев 2017 года это уже восьмое подобное нарушение, выявленное сотрудниками Сахалинской таможни.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:43 +4
Другие статьи по темам
Место
Корсаков
Прочее
таможня
Популярное на ASTV
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
evgenytolich
Написано сегодня, в 14:55
Придётся братьям хохлам разориться!
Ответить
+2
Bokassa
Написано сегодня, в 14:56
а почему так акцент сделали на национальной принадлежности контрабандистов??
Ответить
+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:00
Bokassa, ага, таджиков-узбеков не упоминают, а "братьев-славян" - обязательно
Ответить
+9
Anubis38
Написано сегодня, в 15:50
Идиоты. Раскидали бы на 5-ых и никто бы не доколупался.
Ответить
+2
Reader
Написано сегодня, в 16:03
я наверное тупой, 18 / 5 <10. Где нарушение?
Ответить
+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:22
Плакали денюшки, таможня если что то отмела, обратки не бывает.
Ответить
+4
Charon
Написано сегодня, в 17:32
а чё у хохлов ещё денюжки есть, а то ноют бедные все
Ответить
+2
Николай Кудряев
Написано сегодня, в 18:32
вот видите, а вы говорите Украина не делает инвестиции в РФ!!!!!!!
Ответить
0
Николай Кудряев
Написано сегодня, в 18:33
18500 это ж целый бюждет страны 404
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Очередной пожар произошел в новострое на улице Блюхера в Охе
Очередной пожар произошел в новострое на улице Блюхера в Охе
На Сахалине два брата угнали такси, угрожая водителю ножом
На Сахалине два брата угнали такси, угрожая водителю ножом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru