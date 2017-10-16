Пять украинских моряков привезли на Сахалин незадекларированную валюту

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Сотрудники Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни при проведении таможенного контроля у пяти граждан Украины - моряков, прибывших на Сахалин, нашли незадекларированную иностранную валюту. В общей сложности обнаружено 18 450 долларов США.

Сахалинской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях – недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Как напоминают в таможне, при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

За это нарушение предусматривается наказание в виде административного штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы либо конфискацию предмета правонарушения.

За 9 месяцев 2017 года это уже восьмое подобное нарушение, выявленное сотрудниками Сахалинской таможни.